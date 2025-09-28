В России водителей с опасными заболеваниями будут автоматически лишать прав

Медицинские и полицейские базы объединяют, чтобы выявлять граждан, которым запрещено иметь водительские права

28 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России с 1 марта 2027 года вступят в силу новые правила аннулирования водительских прав у граждан с опасными заболеваниями. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет ТАСС.

По его словам, теперь процедура станет оперативной: как только медучреждение фиксирует противопоказания к вождению, сигнал автоматически поступает в МВД. При этом диагноз в документе не указывается – лишь информация о наличии оснований для лишения удостоверения. Затем данные передаются в ГАИ, где права подлежат аннулированию.

Ранее действовал иной порядок – человек с медицинскими противопоказаниями мог продолжать управлять автомобилем до окончания срока действия удостоверения, то есть до десяти лет. Новые поправки закрывают эту лазейку и касаются, в частности, случаев психических заболеваний и других нарушений, несовместимых с вождением.