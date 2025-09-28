В России водителей с опасными заболеваниями будут автоматически лишать прав
Медицинские и полицейские базы объединяют, чтобы выявлять граждан, которым запрещено иметь водительские права
28 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
В России с 1 марта 2027 года вступят в силу новые правила аннулирования водительских прав у граждан с опасными заболеваниями. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет ТАСС.
По его словам, теперь процедура станет оперативной: как только медучреждение фиксирует противопоказания к вождению, сигнал автоматически поступает в МВД. При этом диагноз в документе не указывается – лишь информация о наличии оснований для лишения удостоверения. Затем данные передаются в ГАИ, где права подлежат аннулированию.
Ранее действовал иной порядок – человек с медицинскими противопоказаниями мог продолжать управлять автомобилем до окончания срока действия удостоверения, то есть до десяти лет. Новые поправки закрывают эту лазейку и касаются, в частности, случаев психических заболеваний и других нарушений, несовместимых с вождением.
17:17:18 28-09-2025
Ужас. Только сейчас придумали? Может кого-то лишить премий за все время?
17:27:59 28-09-2025
А "топографический кретинизм" входит в список болезней ?
Вот я сейчас то ли пошутил , то ли всерьёз....
20:28:26 28-09-2025
Шинник (17:27:59 28-09-2025) А "топографический кретинизм" входит в список болезней ?... 2гис не освободить?
21:46:56 28-09-2025
у меня приятель дальтоник и ездит за рулем! цвет светофора определяет только по расположению светящегося элемента, а у второго катаракта ранняя, еле-еле видит - и ездит. а у третьего знакомого- эпилепсия!! Он вот немного разволнуется - сразу грохнется и его колотит и пена изо рта. И все они ездят за рулем!!! а еще девки все наши ездят и всегда смотрят телефон, прямо вот за рулем, дада. или в инсту снимают как они модно поют и танцуют за рулем... тоже не глядя на дорогу
06:55:08 29-09-2025
Гость (21:46:56 28-09-2025) у меня приятель дальтоник и ездит за рулем! цвет светофора о... Дальтоникам по закону можно, это нормально. Ничего страшного.