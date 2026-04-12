Россиянам грозит штраф за курение на балконе

Дым, попадающий к соседям, может стать поводом для суда

12 апреля 2026, 09:31, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жителям многоквартирных домов, которые курят на балконе, может грозить штраф до 15 тысяч рублей в случае нарушений правил противопожарной безопасности. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Прямого запрета на курение на собственном балконе законодательство не содержит, но оно ограничено рядом норм.

Постановление правительства № 1479 запрещает использовать открытый огонь на балконах, включая курение, если оно создает пожароопасную ситуацию. Под ограничения подпадают не только мангалы и свечи, но и непотушенные сигареты.

За нарушение противопожарных правил (ст. 20.4 КоАП РФ) штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. За курение в общественных зонах — подъездах, лифтах, на общих балконах — штраф от 500 до 1500 рублей (ст. 6.24 КоАП РФ).

Машаров подчеркнул: на своем балконе курить можно, но только с соблюдением требований безопасности. Если дым попадает в соседние квартиры, жильцы вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Открытый огонь сигареты потенциально может быть квалифицирован как нарушение правил пожарной безопасности.

Вежливый Человек

09:52:32 12-04-2026

Надо к каждой пачке страховку от пожара прикладывать, озолотиться можно.
Мы курящие, требуем для себя отдельных поликлиник, на основании того что -
Федеральный бюджет России на здравоохранение в 2025 году составляет 1,86 трлн рублей (точнее — 1 864 295,7 млн рублей).
Объем акцизных поступлений от табачных изделий в федеральный бюджет России в 2025 году 981,9 млрд рублей.
Считай половина!

................

10:32:01 12-04-2026

Вежливый Человек (09:52:32 12-04-2026) Надо к каждой пачке страховку от пожара прикладывать, озолот... курить брось!!!

Гость

10:32:15 12-04-2026

И сколько пожаров случилось от курения на балконе, ведущем на не задымляемую лестничную клетку, в особенности, с учетом того, что там не ничего горючего? А запах дыма ни кому не мешает, так как тут же вздувается ветром.

Гость

19:25:04 12-04-2026

Гость (10:32:15 12-04-2026) И сколько пожаров случилось от курения на балконе, ведущем н... Это ты думаешь что не мешает. Уже принюхался к своей вонизме. Всё это тянет через дверь в подъезд и в окна к соседям. Весь пепел на полу лежит для технички. Некоторые особо деградировавшие особи ещё и бычки с балкона кидают вниз. Не для пыхеров эти балконы проектировались

Гость

07:53:19 13-04-2026

Гость (19:25:04 12-04-2026) Это ты думаешь что не мешает. Уже принюхался к своей вонизме... Место жительства смени, нытик

Гость

11:34:26 12-04-2026

Вежливый Человек (09:52:32 12-04-2026) Надо к каждой пачке страховку от пожара прикладывать, озолот... А не пойти ли вам лесом вежливый курящий человечек

Гость

19:18:58 12-04-2026

Гость (11:34:26 12-04-2026) А не пойти ли вам лесом вежливый курящий человечек ... Когда курил товарищ Сталин такие как ты не вякали. Иди подыши выхлопными газами на Ленинском. Ааааааа, нефтехимичиские компании не давали фас. Поэтому захлопнись и не отсвечивай.

Гость

00:58:57 13-04-2026

Гость (19:18:58 12-04-2026) Когда курил товарищ Сталин такие как ты не вякали. Иди подыш... Он на балкон в многоквартирном доме курить выходил?

Гость

11:00:48 13-04-2026

Гость (00:58:57 13-04-2026) Он на балкон в многоквартирном доме курить выходил?... Да где хотел там и курил

Гость

13:27:47 12-04-2026

Нигде этим пахучим ханыгам с зависимостью покоя нет

гость

15:28:38 12-04-2026

Из соседей только воробьи под моей крышей. Штрафа быть не может! Значит, я могу на лоджии курить и я не россиянка? Раз к коттедже живу...

Гость

19:03:46 12-04-2026

Опять-таки одно у алчных чинуш на уме: под каким новым предлогом (хотя бы и благовидным) деньги с граждан содрать в форме штрафа?

гость

20:14:52 12-04-2026

Гость (19:03:46 12-04-2026) Опять-таки одно у алчных чинуш на уме: под каким новым предл... Никто не возьмет, не переживайте. Никогда!

гость

20:13:25 12-04-2026

А в вытяжку курить можно? В супер элитном комплексе напротив театра драмы, кстати, вытяжки точно такие же! Дышите дымом соседей дальше!

Вежливый Человек

20:39:19 12-04-2026

Не спорте всем всё всё равно.

Вежливый Человек

20:40:54 12-04-2026

В поликлиннике для курящих не будет старушек - уже плюс!

Гость

08:22:01 13-04-2026

Пойду на балкон. Покурю.

нет балкона

09:08:40 13-04-2026

У меня лоджия.. мне можно..

ППШариков

10:38:17 13-04-2026

"Прямого запрета на курение на собственном балконе законодательство не содержит"... остальное все домыслы.

