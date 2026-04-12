Россиянам грозит штраф за курение на балконе
Дым, попадающий к соседям, может стать поводом для суда
12 апреля 2026, 09:31, ИА Амител
Жителям многоквартирных домов, которые курят на балконе, может грозить штраф до 15 тысяч рублей в случае нарушений правил противопожарной безопасности. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
Прямого запрета на курение на собственном балконе законодательство не содержит, но оно ограничено рядом норм.
Постановление правительства № 1479 запрещает использовать открытый огонь на балконах, включая курение, если оно создает пожароопасную ситуацию. Под ограничения подпадают не только мангалы и свечи, но и непотушенные сигареты.
За нарушение противопожарных правил (ст. 20.4 КоАП РФ) штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. За курение в общественных зонах — подъездах, лифтах, на общих балконах — штраф от 500 до 1500 рублей (ст. 6.24 КоАП РФ).
Машаров подчеркнул: на своем балконе курить можно, но только с соблюдением требований безопасности. Если дым попадает в соседние квартиры, жильцы вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда.
Открытый огонь сигареты потенциально может быть квалифицирован как нарушение правил пожарной безопасности.
09:52:32 12-04-2026
Надо к каждой пачке страховку от пожара прикладывать, озолотиться можно.
Мы курящие, требуем для себя отдельных поликлиник, на основании того что -
Федеральный бюджет России на здравоохранение в 2025 году составляет 1,86 трлн рублей (точнее — 1 864 295,7 млн рублей).
Объем акцизных поступлений от табачных изделий в федеральный бюджет России в 2025 году 981,9 млрд рублей.
Считай половина!
10:32:01 12-04-2026
10:32:01 12-04-2026
курить брось!!!
10:32:15 12-04-2026
И сколько пожаров случилось от курения на балконе, ведущем на не задымляемую лестничную клетку, в особенности, с учетом того, что там не ничего горючего? А запах дыма ни кому не мешает, так как тут же вздувается ветром.
19:25:04 12-04-2026
Гость (10:32:15 12-04-2026) И сколько пожаров случилось от курения на балконе, ведущем н... Это ты думаешь что не мешает. Уже принюхался к своей вонизме. Всё это тянет через дверь в подъезд и в окна к соседям. Весь пепел на полу лежит для технички. Некоторые особо деградировавшие особи ещё и бычки с балкона кидают вниз. Не для пыхеров эти балконы проектировались
07:53:19 13-04-2026
Гость (19:25:04 12-04-2026) Это ты думаешь что не мешает. Уже принюхался к своей вонизме... Место жительства смени, нытик
11:34:26 12-04-2026
11:34:26 12-04-2026
А не пойти ли вам лесом вежливый курящий человечек
19:18:58 12-04-2026
19:18:58 12-04-2026
Когда курил товарищ Сталин такие как ты не вякали. Иди подыши выхлопными газами на Ленинском. Ааааааа, нефтехимичиские компании не давали фас. Поэтому захлопнись и не отсвечивай.
00:58:57 13-04-2026
00:58:57 13-04-2026
Он на балкон в многоквартирном доме курить выходил?
11:00:48 13-04-2026
11:00:48 13-04-2026
Да где хотел там и курил
13:27:47 12-04-2026
Нигде этим пахучим ханыгам с зависимостью покоя нет
15:28:38 12-04-2026
Из соседей только воробьи под моей крышей. Штрафа быть не может! Значит, я могу на лоджии курить и я не россиянка? Раз к коттедже живу...
19:03:46 12-04-2026
Опять-таки одно у алчных чинуш на уме: под каким новым предлогом (хотя бы и благовидным) деньги с граждан содрать в форме штрафа?
20:14:52 12-04-2026
Гость (19:03:46 12-04-2026) Опять-таки одно у алчных чинуш на уме: под каким новым предл... Никто не возьмет, не переживайте. Никогда!
20:13:25 12-04-2026
А в вытяжку курить можно? В супер элитном комплексе напротив театра драмы, кстати, вытяжки точно такие же! Дышите дымом соседей дальше!
20:39:19 12-04-2026
Не спорте всем всё всё равно.
20:40:54 12-04-2026
В поликлиннике для курящих не будет старушек - уже плюс!
08:22:01 13-04-2026
Пойду на балкон. Покурю.
09:08:40 13-04-2026
У меня лоджия.. мне можно..
10:38:17 13-04-2026
"Прямого запрета на курение на собственном балконе законодательство не содержит"... остальное все домыслы.