Россиянам грозит штраф за курение на балконе

Дым, попадающий к соседям, может стать поводом для суда

12 апреля 2026, 09:31, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жителям многоквартирных домов, которые курят на балконе, может грозить штраф до 15 тысяч рублей в случае нарушений правил противопожарной безопасности. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Прямого запрета на курение на собственном балконе законодательство не содержит, но оно ограничено рядом норм.

Постановление правительства № 1479 запрещает использовать открытый огонь на балконах, включая курение, если оно создает пожароопасную ситуацию. Под ограничения подпадают не только мангалы и свечи, но и непотушенные сигареты.

За нарушение противопожарных правил (ст. 20.4 КоАП РФ) штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. За курение в общественных зонах — подъездах, лифтах, на общих балконах — штраф от 500 до 1500 рублей (ст. 6.24 КоАП РФ).

Машаров подчеркнул: на своем балконе курить можно, но только с соблюдением требований безопасности. Если дым попадает в соседние квартиры, жильцы вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Открытый огонь сигареты потенциально может быть квалифицирован как нарушение правил пожарной безопасности.