Рост интереса к Вьетнаму связывают с расширением чартерных программ и запуском прямых рейсов из крупных городов России

27 апреля 2026, 17:19, ИА Амител

В 2026 году Вьетнам впервые вошел в тройку самых популярных туристических направлений среди российских путешественников, планирующих летний отпуск, сообщили аналитики агрегатора "Турвизор" газете "Известия".

Эксперты выяснили, что 44% всех купленных туров пришлось на Турцию. Средняя стоимость отдыха в этой стране составила 222 тысячи рублей за девять ночей для двух человек. Египет занял второе место по популярности, его выбрали 13% туристов. Средний чек на поездку в Египет — 206 тысяч рублей. Третье место по востребованности занял Вьетнам, где планируют провести отпуск 8% россиян.

«Курорты Нячанга, Камрани, Фантьета и Дананга стали особенно популярными среди отдыхающих. Увеличение интереса к Вьетнаму связано с расширением чартерных рейсов и появлением прямых перелетов из крупных городов России. Кроме того, туристы стали чаще искать новые направления, при этом стараясь сохранить привычный уровень сервиса», — отметили эксперты.

Цена туров во Вьетнам сильно зависит от стоимости перелета, так как проживание в этой стране стоит от 7-8 тысяч рублей за десять дней в отелях категории три звезды.

Также в список самых востребованных зарубежных направлений вошли Таиланд, Абхазия и Мальдивы.

Ранее сообщалось, что Турция ожидает от 4,5 до 6 миллионов россиян в 2026 году, но есть нюанс.