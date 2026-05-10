Россиянам объяснили, как не попасть на мошенников, действующих под видом газовщиков
Аферисты обычно работают вдвоем
10 мая 2026, 07:34, ИА Амител
В России участились случаи, когда мошенники пытаются проникнуть в квартиры под видом сотрудников газовых компаний. О том, как отличить настоящего газовщика от злоумышленника, агентству "Прайм" рассказала эксперт проекта "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
По словам специалиста, настоящий сотрудник обязан предъявить служебное удостоверение с фотографией, гербом города, логотипом организации, голограммой и печатью. Кроме того, о плановых проверках жителей предупреждают заранее — через объявления в подъездах или информацию на официальном сайте.
«Запомните: сотрудник во время проверки что-то продавать не будет», — подчеркнула Мария Иваткина.
Эксперт отметила, что мошенники обычно работают вдвоем, оказывают психологическое давление, торопят жильцов с принятием решения, запугивают и навязывают платные услуги.
При возникновении любых сомнений специалист рекомендует не впускать незнакомцев в квартиру и уточнять информацию по телефону 104 или в окружной службе внутридомового газового оборудования.
09:55:33 10-05-2026
А легальные не мошенники? Простейшие операции расцениваются как бутто всё до последнего винтика плиту разобрали смазали и собрали. Хотя ограничиваются чисткой форсунок и понюхать газ прибором. Раньше эта процедура отдельно не оплачивалась а сейчас введено в ранг поборов под прикрытием безопасности. Кипяток в батареи тоже представляет опасность тоже не паханое поле для поборов.
10:33:02 10-05-2026
Газ это очень опасно, уже ходила одна компания сервис газ, в другом городе дом взорвался, а они имели разрешение на обслуживание и документы имели, ко мне приходили и сломали шланг, я по поведению поняла, что это не левые газовики и выгнала, шланг заменила в своей обслуживающей газовой компании, теперь когда дом взорвался они исчезли, это не шуточки, это угроза жизни, почему они ходят безнаказанно, ловите и садите.
11:13:40 10-05-2026
"Обязан предъявить служебное удостоверение с фотографией, гербом города, логотипом организации, голограммой и печатью" - какая трудность для афериста корочку нарисовать?
Посылайте всех на три буквы - в лес, в суд,....
15:45:15 10-05-2026
Очень неприлично ведет себя Барнаулгоргаз. По-моему, в начале февраля повесили на всех дверях объявление, что 17 февраля придут проверять газ.Многие отпросились с работы, что трудно сделать в небольших частных фирмах. Ни в одну квартиру ни один газовщик не пришли по объявлению.Никто в течение дня не позвонил, что не смогут в этот день проверить. Через несколько дней появилось новое объявление, что мы должны позвонить на Северо-Западную и пригласить мастеров. Начали мы звонить, а нам говорят, что проверка газа будет на 550 руб. стОить дороже, так как мы сами их пригласили. Вот так попросту развели каждую квартиру на 550 руб.Конечно, многие отдали деньги, ибо нас запугали, что отключат газ. Деньги, конечно, не очень большие, но их у нас взяли ценой обмана.
17:34:36 10-05-2026
Как я всех поддерживаю. Поменять сгоревший шланг -400р (вот такой с домом купили) , а тот же шланг прикрутить к НОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ- 1,5 тр. Причем, настраивать работу газа на панели нужно МНЕ. Были специалисты по обслуживанию 2 раза весной, переписывали показания, и ещё раз женщина пришла переписать показания ???? Между собой организации разобраться не пробовали?