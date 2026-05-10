Россиянам объяснили, как не попасть на мошенников, действующих под видом газовщиков

Аферисты обычно работают вдвоем

10 мая 2026, 07:34, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России участились случаи, когда мошенники пытаются проникнуть в квартиры под видом сотрудников газовых компаний. О том, как отличить настоящего газовщика от злоумышленника, агентству "Прайм" рассказала эксперт проекта "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.

По словам специалиста, настоящий сотрудник обязан предъявить служебное удостоверение с фотографией, гербом города, логотипом организации, голограммой и печатью. Кроме того, о плановых проверках жителей предупреждают заранее — через объявления в подъездах или информацию на официальном сайте.

«Запомните: сотрудник во время проверки что-то продавать не будет», — подчеркнула Мария Иваткина.

Эксперт отметила, что мошенники обычно работают вдвоем, оказывают психологическое давление, торопят жильцов с принятием решения, запугивают и навязывают платные услуги.

При возникновении любых сомнений специалист рекомендует не впускать незнакомцев в квартиру и уточнять информацию по телефону 104 или в окружной службе внутридомового газового оборудования.