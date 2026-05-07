Горожане оказались в непростой ситуации из-за капитального ремонта. При этом работы, судя по всему, идут без каких-либо нареканий и укладываются в официальные сроки

07 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Газ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Жители многоквартирного дома по адресу проспект Ленина, 99 в Барнауле с 20 апреля лишены газоснабжения из-за капитального ремонта внутридомового оборудования. Чтобы элементарно приготовить еду, горожанам приходится прибегать к самым разным ухищрениям. И хотя работы идут даже с опережением графика, сроки возвращения газа уже несколько раз сдвигались. Как барнаульцы оказались в такой ситуации – выяснял корреспондент amic.ru

С газа на свет

О ситуации с домом на Ленина рассказала читательница amic.ru. По ее словам, газ отключили 20 апреля, а вернуть обещали уже 30-го. Эту информацию жильцам сообщили в Фонде капитального ремонта Алтайского края: организация выступает заказчиком работ.

Затем даты возвращения газа сдвинули. Сначала жильцам, по словам горожанки, сообщили, что газ дадут 7-8 мая. Затем в Фонде капитального ремонта назвали уже новый срок – 21 мая.

"В нашем доме живет очень много бабушек. Готовить полноценно еду [пока нет газа] они не могут. Нам приходится тратить электроэнергию, а в домах, где проведен газ, она стоит дороже", – рассказала женщина.

Спасаются жильцы в ситуации самыми разными методами. Кто-то, по словам читательницы, купил маленькую электроплитку. А кто-то перешел на питание лапшой быстрого приготовления. При этом каких-либо мер помощи, например, применения сниженных тарифов на электроэнергию, как сообщила женщина, жильцам никто не предложил.

Быстро, но не слишком

Ремонтом газового оборудования в доме на Ленина, 99 занимается компания "Красноярсккрайгаз". Там сообщили: фактически все работы завершены, и дело осталось лишь за подготовкой и сдачей документов. При этом в организации отметили: небольшие сложности в ремонте все же были и связаны они были с проектной документацией.

В самом Фонде капитального ремонта заявили: подрядчик фактически обгоняет сроки. Уже в пятницу 8 мая пройдет заседание рабочей комиссии, где оценят готовность капремонта. Затем должна пройти приемка работы и уже после нее долгожданный возврат газа.

Однако точную дату возвращения ресурса в многоквартирный дом корреспонденту amic.ru выяснить не удалось. Чтобы получить ответ на этот вопрос, редакция направила в адрес Фонда капитального ремонта официальный запрос.

При этом "Красноярсккрайгаз", судя по информации в системе ЕИС "Закупки", действительно работает с огромной скоростью. В варианте договора, размещенном на этом же портале, сказано: закончить капремонт нужно до 31 октября 2026 года. А в паспорте объекта капремонта в качестве даты окончания работ указано 20 августа.Что, конечно, все равно выглядит совсем неутешительно для жителей многоквартирника на Ленина. Хотя подрядчик и заказчик, похоже, полностью в своем праве, горожане все равно испытывают существенный дискомфорт. А заодно несут финансовые потери из-за возросшего расхода электроэнергии. И это уже не говоря о тех, кому пришлось потратиться на те же электроплитки.

Напомним, с продолжительным и массовым отсутствием газа в начале 2026 года столкнулся Первомайский район Алтайского края. Ресурс 23 января пропал в трех населенных пунктах: селах Фирсово и Бобровка и поселке Лесной. Полностью восстановили подачу газа 24 января.