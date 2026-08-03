Россиянам рассказали, какие данные опасно размещать в соцсетях
Подобные сведения могут использовать вербовщики и злоумышленники
03 августа 2026, 10:49, ИА Амител
Россиянам не рекомендуется размещать в социальных сетях сведения о месте жительства, учебы, работы, а также информацию о семье и близких. Такие рекомендации содержатся в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В ведомстве советуют не раскрывать в открытом доступе подробную информацию о себе, включая адрес проживания, место учебы и работы. Кроме того, полицейские рекомендуют не публиковать сведения о родственниках и других близких людях.
Как пояснили в МВД, подобные данные могут использовать вербовщики и злоумышленники, которые составляют психологический портрет потенциальной жертвы на основе информации из социальных сетей.
«Россиянам советуют не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах, а вопросы личного характера от незнакомых пользователей оставлять без ответа», — отмечается в материале.
Кроме того, в полиции рекомендуют проверять, кому принадлежит профиль собеседника и когда был зарегистрирован его аккаунт, не отвечать на сообщения от незнакомцев, пользоваться функцией "черный список" и сообщать модераторам соцсетей о подозрительной активности.
10:53:53 03-08-2026
В данный момент в соцсетях вообще не стоит находиться. Взломают страничку и понапишут всякого от твоего имени. И все! Этап и лесоповал. Тем более фото свои размещать не стоит.
14:30:17 03-08-2026
Гость (10:53:53 03-08-2026) В данный момент в соцсетях вообще не стоит находиться. Взлом... А в чем суть этих соцсетей? В духовном стриптизе? Или, лучше сказать, бездуховном. Как скот в загоне каком-то. И друг перед другом выкобениваются.
14:50:14 03-08-2026
Гость (14:30:17 03-08-2026) А в чем суть этих соцсетей? В духовном стриптизе? Или, лучше...
" И друг перед другом выкобениваются. "
То есть в реальной жизни всё не так?