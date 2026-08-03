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Россиянам рассказали, какие данные опасно размещать в соцсетях

Подобные сведения могут использовать вербовщики и злоумышленники

03 августа 2026, 10:49, ИА Амител

Мужчина, телефон, поза / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Мужчина, телефон, поза / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россиянам не рекомендуется размещать в социальных сетях сведения о месте жительства, учебы, работы, а также информацию о семье и близких. Такие рекомендации содержатся в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В ведомстве советуют не раскрывать в открытом доступе подробную информацию о себе, включая адрес проживания, место учебы и работы. Кроме того, полицейские рекомендуют не публиковать сведения о родственниках и других близких людях.

Как пояснили в МВД, подобные данные могут использовать вербовщики и злоумышленники, которые составляют психологический портрет потенциальной жертвы на основе информации из социальных сетей.

«Россиянам советуют не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах, а вопросы личного характера от незнакомых пользователей оставлять без ответа», — отмечается в материале.

Кроме того, в полиции рекомендуют проверять, кому принадлежит профиль собеседника и когда был зарегистрирован его аккаунт, не отвечать на сообщения от незнакомцев, пользоваться функцией "черный список" и сообщать модераторам соцсетей о подозрительной активности.

Россия советы эксперта Мошенники соцсети интернет полиция
       

Комментарии 3

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Гость

10:53:53 03-08-2026

В данный момент в соцсетях вообще не стоит находиться. Взломают страничку и понапишут всякого от твоего имени. И все! Этап и лесоповал. Тем более фото свои размещать не стоит.

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Гость

14:30:17 03-08-2026

Гость (10:53:53 03-08-2026) В данный момент в соцсетях вообще не стоит находиться. Взлом... А в чем суть этих соцсетей? В духовном стриптизе? Или, лучше сказать, бездуховном. Как скот в загоне каком-то. И друг перед другом выкобениваются.

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Гость

14:50:14 03-08-2026

Гость (14:30:17 03-08-2026) А в чем суть этих соцсетей? В духовном стриптизе? Или, лучше...
" И друг перед другом выкобениваются. "
То есть в реальной жизни всё не так?

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