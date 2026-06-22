Эксперты прогнозируют постепенный рост стоимости по мере увеличения спроса, особенно в преддверии осенних каникул

22 июня 2026, 18:48, ИА Амител

ОАЭ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В странах Ближнего Востока, популярных у туристов, уже нет военного напряжения, а цены на проживание в отелях снизились в три-четыре раза, сообщил НСН гендиректор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

Минэкономразвития, следуя рекомендации МИД, отменило ограничения на поездки в страны Персидского залива. Туроператоры активно обновляют предложения для путешествий в ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовскую Аравию. Арутюнов отметил, что, несмотря на жару, ОАЭ могут стать отличным местом для транзитного отдыха.

«Это долгожданная ситуация: в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Бахрейне давно нет конфликтов. Мы наблюдаем отложенный спрос. Сейчас в этих странах низкий сезон, но Дубай, Абу-Даби и Доха остаются прекрасными транзитными пунктами. В Дубае и Абу-Даби есть отличные развлекательные центры, великолепные возможности для шопинга и рестораны. Люди обычно остаются там на два-три дня в рамках летних путешествий. Многие отели оснащены терморегулируемыми бассейнами, дорожки к которым летом также охлаждаются», — рассказал он.

Арутюнов подчеркнул, что благодаря рекордно низким ценам спрос на страны Ближнего Востока может вырасти.

«Летом эти страны могут привлечь больше наших туристов благодаря невероятно низким ценам. В некоторых отелях мы можем разместить туристов на три-четыре ночи по цене одной ночи в обычное время. Цены снизились в три-четыре раза. Становится доступнее и перелет. Например, лучшие пятизвездочные отели, которые раньше стоили 1000 долларов за сутки, теперь можно забронировать за 200 долларов за номер. В бюджетных отелях цена составляет 50–70 долларов за ночь. В Омане также есть прекрасные горы Джабаль-Акдар, где летом держится около 25 градусов. Многие жители соседних стран любят проводить там время», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия открывает безвизовый въезд. Жители России могут теперь чаще путешествовать в эту страну.