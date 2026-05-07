Российские фермеры пригрозили уничтожить свой картофель из-за проблем со сбытом
Невозможность реализовать продукцию ведет к росту закредитованности и угрозе банкротства
07 мая 2026, 14:15, ИА Амител
Фермеры из Новгородской и Владимирской областей встревожены сокращением закупок картофеля и овощей крупными торговыми сетями, такими как Х5, "Лента" и "Магнит". Они обратились за помощью к Владимиру Плотникову, заместителю председателя Государственной Думы по вопросам сельского хозяйства и главе Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), сообщают "Известия".
Весной супермаркеты значительно сократили закупки отечественной продукции, отдав предпочтение импорту из Египта, Азербайджана и Китая, что привело к накоплению излишков картофеля и овощей на складах российских фермеров. Новгородская ассоциация аграриев "Вече" сообщила о сложностях с продажей продукции, усугубляемых недостаточной государственной поддержкой и ограниченным доступом к рынкам сбыта.
«Эти трудности создают финансовые проблемы и угрозу банкротствам, что может негативно сказаться на продовольственной безопасности страны, ведь фермеры играют ключевую роль в производстве овощей», - пишет издание.
Владимирская ассоциация сельхозпроизводителей "Возрождение села" подтвердила эти проблемы. Увеличение импорта и сокращение закупок отечественной продукции привели к снижению цен на картофель на 30–40%. Фермеры сталкиваются с трудностями из-за низкой конкурентоспособности по сравнению с импортными товарами.
Производители утверждают, что торговые сети игнорируют данные о достаточности внутреннего урожая картофеля для страны. Они опасаются, что в мае придется уничтожать излишки картофеля, что повлечет финансовые потери и сокращение посевных площадей. Аналогичные проблемы есть и в других регионах России.
Представители торговых сетей отрицают снижение объемов закупок. Министерство сельского хозяйства отмечает, что с 2026 года импорт картофеля уменьшается. Минпромторг подчеркивает, что российская продукция остается доминирующей в сегменте картофеля и овощей "борщевого набора" в торговых сетях.
14:17:20 07-05-2026
Давно нужно дать приоритет российской продукции. Цена на картошку в торговых сетях высокая.
17:12:52 07-05-2026
гость (14:17:20 07-05-2026) Давно нужно дать приоритет российской продукции. Цена на кар...
Наивный. Цена российского картофеля в несколько раз выше, чем зарубежного. Там урожай снимают до трех раз в год, а наши фермеры ноют, что их прошлогоднее гнилье никто не хочет брать
14:38:27 07-05-2026
Ничего страшного. В магазинах все равно картофель из Израиля.
14:43:19 07-05-2026
Ценники снизить не пробовали? картоха дороже экзотических фруктов.
18:01:21 07-05-2026
Гость (14:43:19 07-05-2026) Ценники снизить не пробовали? картоха дороже экзотических фр... На что? На бензин, на запчасти, на фзп или налоги уменьшить?
14:52:24 07-05-2026
А в детдома отдать слабо?
15:14:21 07-05-2026
Маруся (14:52:24 07-05-2026) А в детдома отдать слабо?... А ты выращивала сама что то что бы раздавать?
15:17:02 07-05-2026
Маруся (14:52:24 07-05-2026) А в детдома отдать слабо?... с какой стати?
15:26:50 07-05-2026
Гость (15:17:02 07-05-2026) с какой стати?... У нее там трое растут....
15:36:08 07-05-2026
Т.е. выбор между "выбросить" и "отдать в детдом" не так очевиден, как кажется на первый взгляд.
21:03:33 07-05-2026
Гость (15:36:08 07-05-2026) Т.е. выбор между "выбросить" и "отдать в детдом" не так очев... Вы если совсем не в теме молчали бы, что бы отдать в детдом (например) надо кучу документов, не буду перечислять, интересно если найдете. Погрузка, транспортировка, разгрузка не бесплатная. Я понятно объяснил?
07:36:32 08-05-2026
гость (21:03:33 07-05-2026) Вы если совсем не в теме молчали бы, что бы отдать в детдом ... Много наотдавал, объясняльщик?)))
15:36:18 07-05-2026
Названные торговые сети выставляют на продажу отечественную картошку в непривлекательном виде и дорого. А рядом зарубежная несколько дороже, но симпатичнее. Видимо, им так выгодно. Покупатель заплатит больше за импорт.
16:31:06 07-05-2026
Госплан и Госзаказ обеспечат продовольственную безопасность
16:53:50 07-05-2026
Не можете реализовать - не выращивайте. Неспособность найти решение или компромисс, это нежелание шевелить извилинами, вывод очевиден) Проще уничтожить....
19:36:21 07-05-2026
Угрожают уничтожить урожай? Ввести им продразвёрстку, а самих в лагеря!
20:59:12 07-05-2026
Гость (19:36:21 07-05-2026) Угрожают уничтожить урожай? Ввести им продразвёрстку, а сами... А тебя на завод, к станку, план не сделал елки пилить, как тебе??
14:15:27 10-05-2026
Гость (19:36:21 07-05-2026) Угрожают уничтожить урожай? Ввести им продразвёрстку, а сами... Спекулянтов и решальщиков давно пора
08:39:37 08-05-2026
Нужна политическая воля. Приказ верхушки закупать только свой картофель и одновременно бить по рукам сетям, которые постоянно ноют об убытке, делая накрутку на тот же картофель 100%
15:46:25 08-05-2026
Гость (08:39:37 08-05-2026) Нужна политическая воля. Приказ верхушки закупать только сво... Правильно! Поддерживаю 100%! Нашенский, перемороженный, гнилой и не мытый вперед, в народные массы! Хороший картофель отдать буржуинам! Хай подавятся!