Невозможность реализовать продукцию ведет к росту закредитованности и угрозе банкротства

07 мая 2026, 14:15, ИА Амител

Картофель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Фермеры из Новгородской и Владимирской областей встревожены сокращением закупок картофеля и овощей крупными торговыми сетями, такими как Х5, "Лента" и "Магнит". Они обратились за помощью к Владимиру Плотникову, заместителю председателя Государственной Думы по вопросам сельского хозяйства и главе Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), сообщают "Известия".

Весной супермаркеты значительно сократили закупки отечественной продукции, отдав предпочтение импорту из Египта, Азербайджана и Китая, что привело к накоплению излишков картофеля и овощей на складах российских фермеров. Новгородская ассоциация аграриев "Вече" сообщила о сложностях с продажей продукции, усугубляемых недостаточной государственной поддержкой и ограниченным доступом к рынкам сбыта.

«Эти трудности создают финансовые проблемы и угрозу банкротствам, что может негативно сказаться на продовольственной безопасности страны, ведь фермеры играют ключевую роль в производстве овощей», - пишет издание.

Владимирская ассоциация сельхозпроизводителей "Возрождение села" подтвердила эти проблемы. Увеличение импорта и сокращение закупок отечественной продукции привели к снижению цен на картофель на 30–40%. Фермеры сталкиваются с трудностями из-за низкой конкурентоспособности по сравнению с импортными товарами.

Производители утверждают, что торговые сети игнорируют данные о достаточности внутреннего урожая картофеля для страны. Они опасаются, что в мае придется уничтожать излишки картофеля, что повлечет финансовые потери и сокращение посевных площадей. Аналогичные проблемы есть и в других регионах России.

Представители торговых сетей отрицают снижение объемов закупок. Министерство сельского хозяйства отмечает, что с 2026 года импорт картофеля уменьшается. Минпромторг подчеркивает, что российская продукция остается доминирующей в сегменте картофеля и овощей "борщевого набора" в торговых сетях.