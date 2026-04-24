Избыток и импорт привели к снижению цен на картофель в России

Эксперты прогнозируют сохранение умеренных цен до появления на рынке ранней отечественной продукции

24 апреля 2026, 14:31, ИА Амител

Картофель / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В апреле зафиксировано падение цен на картофель отечественного производства. Алексей Красильников, глава Картофельного союза, рассказал ura.ru, что это явление обусловлено обильным урожаем 2025 года и увеличением импорта.

Согласно информации от "Руспродсоюза", к концу апреля стоимость картофеля в России снизилась на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Красильников подчеркнул, что урожай прошлого года, составивший около 8,5 миллиона тонн, оказал влияние на ценовую динамику в начале текущего сезона.

«Рост импорта стал одной из причин снижения цен на картофель в РФ. В Европе был собран рекордный урожай картофеля, что привело к увеличению поставок из Египта в Россию. Китай продолжает наращивать экспорт картофеля в нашу страну», — добавил он.

Эксперт отметил, что весной торговые сети заключают контракты на приобретение импортного картофеля, так как качество отечественного к этому времени ухудшается. Это также способствует снижению цен на картофель.

Комментарии 3

Мусик

14:43:04 24-04-2026

картоху сейчас есть невозможно - не сезон, сплошной тяжелый модифицированный крахмал.

Гость

14:53:21 24-04-2026

50 р кг на рынке. В сетях 38 40. Импортный более 100 руб кг. Где снижение?

вчера.

15:10:10 24-04-2026

Гость (14:53:21 24-04-2026) 50 р кг на рынке. В сетях 38 40. Импортный более 100 руб кг.... египетско-израильская песлчная мытая подешевела, на 20 рублей-79 р/кг.

