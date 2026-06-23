Российские туристы попали в ДТП в Китае. Автобус столкнулся с экскаватором
В салоне находились 33 пассажира, из них 24 — граждане России
23 июня 2026, 10:48, ИА Амител
22 июня в Китае произошла автокатастрофа с участием российских туристов. Инцидент случился в городе Хуньчуне провинции Цзилинь. Как сообщает РИА Новости, туристический автобус, который следовал в Яньцзи, столкнулся с экскаватором.
По информации Минтуризма Приморья, в салоне автобуса находились 33 пассажира, из них 24 — граждане России. Представитель ведомства сообщил изданию, что, к счастью, россияне в результате аварии не получили травм.
В министерстве также уточнили обстоятельства поездки: все российские туристы, находившиеся в автобусе, приехали в Китай самостоятельно — без помощи туроператоров. Путешественники воспользовались безвизовым режимом и организовали поездку по собственному плану.
Ранее сообщалось, что снежный барс набросился на лыжника в Китае. Турист после нападения попал в больницу.
13:14:49 23-06-2026
Если бы в Турции то половина бы получила травмы.