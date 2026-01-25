Снежный барс набросился на лыжника в Китае
Турист после нападения попал в больницу
25 января 2026, 12:55, ИА Амител
В Синьцзяне (Китай) снежный барс напал на туриста-лыжника, возвращавшегося после катания в отель, пишут "Актуальные новости" со ссылкой на местные СМИ.
После нападения животного турист в фиолетовом лыжном костюме упал на снег. Снежный барс некоторое время оставался рядом с пострадавшим, но очевидцы происшествия сумели его отогнать.
Лыжник с рваными ранами лица был госпитализирован, и врачи смогли стабилизировать его состояние. В связи с инцидентом специальные службы усилили патрулирование территории.
Напомним, в России запущен новый совместный проект ассоциации "Ирбис" и медиахолдинга МАЕР, направленный на сохранение снежного барса – одного из самых редких хищников планеты.
Сам поди к нему приставал, погладить хотел.
Иванна (14:11:09 25-01-2026) Сам поди к нему приставал, погладить хотел.... Это даже не гыыы, это ыыы, его не поймаешь что бы погладить))
он с ним сэлфи делал, теперь ему еще и фотку как то ему отдать нужно))))
красивая кошка