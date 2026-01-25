Снежный барс набросился на лыжника в Китае

Турист после нападения попал в больницу

25 января 2026, 12:55, ИА Амител

Ирбис / Снежный барс / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Синьцзяне (Китай) снежный барс напал на туриста-лыжника, возвращавшегося после катания в отель, пишут "Актуальные новости" со ссылкой на местные СМИ.

После нападения животного турист в фиолетовом лыжном костюме упал на снег. Снежный барс некоторое время оставался рядом с пострадавшим, но очевидцы происшествия сумели его отогнать.

Лыжник с рваными ранами лица был госпитализирован, и врачи смогли стабилизировать его состояние. В связи с инцидентом специальные службы усилили патрулирование территории.

Напомним, в России запущен новый совместный проект ассоциации "Ирбис" и медиахолдинга МАЕР, направленный на сохранение снежного барса – одного из самых редких хищников планеты.