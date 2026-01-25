НОВОСТИ

Снежный барс набросился на лыжника в Китае

Турист после нападения попал в больницу

25 января 2026, 12:55, ИА Амител

Ирбис / Снежный барс / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Ирбис / Снежный барс / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Синьцзяне (Китай) снежный барс напал на туриста-лыжника, возвращавшегося после катания в отель, пишут "Актуальные новости" со ссылкой на местные СМИ.

После нападения животного турист в фиолетовом лыжном костюме упал на снег. Снежный барс некоторое время оставался рядом с пострадавшим, но очевидцы происшествия сумели его отогнать.

Лыжник с рваными ранами лица был госпитализирован, и врачи смогли стабилизировать его состояние. В связи с инцидентом специальные службы усилили патрулирование территории.

Напомним, в России запущен новый совместный проект ассоциации "Ирбис" и медиахолдинга МАЕР, направленный на сохранение снежного барса – одного из самых редких хищников планеты.

Комментарии 4

Avatar Picture
Иванна

14:11:09 25-01-2026

Сам поди к нему приставал, погладить хотел.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:56:55 25-01-2026

Иванна (14:11:09 25-01-2026) Сам поди к нему приставал, погладить хотел.... Это даже не гыыы, это ыыы, его не поймаешь что бы погладить))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:42 26-01-2026

он с ним сэлфи делал, теперь ему еще и фотку как то ему отдать нужно))))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:30 26-01-2026

красивая кошка

  0 Нравится
Ответить
