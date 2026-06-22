НОВОСТИПроисшествия

В Турции 25 туристов пострадали после утечки хлора в отеле

Среди пострадавших оказались пятеро российских туристов

22 июня 2026, 15:16, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Shot Проверка"
Место происшествия / Фото: "Shot Проверка"

Сразу несколько десятков туристов пострадали в одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи после утечки хлора во время обслуживания бассейна. Среди пострадавших оказались и российские отдыхающие. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась 25 гостям гостиницы.

Инцидент произошел в отеле Asteria Family Resort Side. По информации "Shot Проверки", во время обработки бассейна подрядной организацией произошел сильный выброс хлора. Токсичные пары быстро распространились по территории гостиничного комплекса, а резкий химический запах почувствовали даже туристы, находившиеся вдали от бассейна.

Очевидцы сообщают, что после происшествия возле зоны отдыха началась суматоха. Территорию вокруг бассейна оперативно оцепили, а на место прибыли бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 25 человек. Среди них — пятеро российских туристов. Всем пострадавшим оказали первую помощь непосредственно на территории гостиницы, после чего людей доставили в государственную больницу Манавгата и несколько частных медицинских учреждений.

В администрации отеля сообщили, что после обследования и оказания медицинской помощи всех пациентов отпустили. По имеющейся информации, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

После инцидента в гостиницу прибыли представители Министерства здравоохранения Турции, Министерства туризма и природоохранных служб. Специалисты провели проверку обстоятельств произошедшего и оценили безопасность дальнейшей работы объекта. По итогам проверки отелю разрешили продолжить работу.

Медики напоминают, что воздействие паров хлора может представлять серьезную опасность для здоровья человека. В первую очередь страдают органы дыхания и слизистые оболочки.

Ольга Дюкарева / Фото из архива героини спецпроекта

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Туризм Турция
       

Комментарии 7

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Гость

15:30:03 22-06-2026

Что делали эти люди в стране, входящей в НАТО? Финансировали НАТО? Нужно серьезно разобраться с этим. Своих финансировать не хотят, а в НАТО деньги везут только в путь. Это называется измена Родине и предательство. Нужно ввести специальный налог, потратил в стране нато к примеро 3000$, заплати государству пошлину в десять раз больше то есть 30000$.

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Гость

15:39:01 22-06-2026

Гость (15:30:03 22-06-2026) Что делали эти люди в стране, входящей в НАТО? Финансировали...
А вот и местный блаженный

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Мусик

16:11:55 22-06-2026

Гость (15:30:03 22-06-2026) Что делали эти люди в стране, входящей в НАТО? Финансировали... получали инструкции.

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Гость

16:14:16 22-06-2026

Гость (15:30:03 22-06-2026) Что делали эти люди в стране, входящей в НАТО? Финансировали... что за истерика ? выпей валерьяночки что ли

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Гость

16:43:15 22-06-2026

Гость (15:30:03 22-06-2026) Что делали эти люди в стране, входящей в НАТО? Финансировали... Разваливали НАТО изнутри

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Гость

16:22:18 22-06-2026

Турция сбила наш самолёт в то время когда он мирно бомбил бармалеев в Сирии.
Все сознательные граждане должны поставить Турцию в игнор.
А кто туда едет - тех проверить на лояльность Родине.

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Musik

22:34:18 22-06-2026

Туроператор их туда затащил - пусть сам и вытаскивает.

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