В Турции 25 туристов пострадали после утечки хлора в отеле
Среди пострадавших оказались пятеро российских туристов
22 июня 2026, 15:16, ИА Амител
Сразу несколько десятков туристов пострадали в одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи после утечки хлора во время обслуживания бассейна. Среди пострадавших оказались и российские отдыхающие. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась 25 гостям гостиницы.
Инцидент произошел в отеле Asteria Family Resort Side. По информации "Shot Проверки", во время обработки бассейна подрядной организацией произошел сильный выброс хлора. Токсичные пары быстро распространились по территории гостиничного комплекса, а резкий химический запах почувствовали даже туристы, находившиеся вдали от бассейна.
Очевидцы сообщают, что после происшествия возле зоны отдыха началась суматоха. Территорию вокруг бассейна оперативно оцепили, а на место прибыли бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 25 человек. Среди них — пятеро российских туристов. Всем пострадавшим оказали первую помощь непосредственно на территории гостиницы, после чего людей доставили в государственную больницу Манавгата и несколько частных медицинских учреждений.
В администрации отеля сообщили, что после обследования и оказания медицинской помощи всех пациентов отпустили. По имеющейся информации, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.
После инцидента в гостиницу прибыли представители Министерства здравоохранения Турции, Министерства туризма и природоохранных служб. Специалисты провели проверку обстоятельств произошедшего и оценили безопасность дальнейшей работы объекта. По итогам проверки отелю разрешили продолжить работу.
Медики напоминают, что воздействие паров хлора может представлять серьезную опасность для здоровья человека. В первую очередь страдают органы дыхания и слизистые оболочки.
15:30:03 22-06-2026
Что делали эти люди в стране, входящей в НАТО? Финансировали НАТО? Нужно серьезно разобраться с этим. Своих финансировать не хотят, а в НАТО деньги везут только в путь. Это называется измена Родине и предательство. Нужно ввести специальный налог, потратил в стране нато к примеро 3000$, заплати государству пошлину в десять раз больше то есть 30000$.
15:39:01 22-06-2026
Гость (15:30:03 22-06-2026) Что делали эти люди в стране, входящей в НАТО? Финансировали...
А вот и местный блаженный
16:11:55 22-06-2026
Гость (15:30:03 22-06-2026) Что делали эти люди в стране, входящей в НАТО? Финансировали... получали инструкции.
16:14:16 22-06-2026
Гость (15:30:03 22-06-2026) Что делали эти люди в стране, входящей в НАТО? Финансировали... что за истерика ? выпей валерьяночки что ли
16:43:15 22-06-2026
Гость (15:30:03 22-06-2026) Что делали эти люди в стране, входящей в НАТО? Финансировали... Разваливали НАТО изнутри
16:22:18 22-06-2026
Турция сбила наш самолёт в то время когда он мирно бомбил бармалеев в Сирии.
Все сознательные граждане должны поставить Турцию в игнор.
А кто туда едет - тех проверить на лояльность Родине.
22:34:18 22-06-2026
Туроператор их туда затащил - пусть сам и вытаскивает.