Российским НПЗ разрешили выпускать бензин и дизель более низкого экологического класса
Топливо стандарта "Евро-3" содержит большее количество примесей по сравнению с "Евро-5"
15 июня 2026, 17:12, ИА Амител
Российское правительство продлило действие механизма, позволяющего отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо с упрощенными экологическими характеристиками для внутреннего рынка. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Речь идет о бензине и дизельном топливе, которые реализуются под маркировкой "Евро-5", однако по ряду фактических показателей соответствуют более низкому экологическому классу — "Евро-3". Впервые такое послабление было введено осенью прошлого года в качестве меры по предотвращению возможного дефицита автомобильного топлива в стране. В мае 2026 года действие нормы официально продлили.
Эксперты отмечают, что топливо стандарта "Евро-3" содержит большее количество примесей по сравнению с "Евро-5". В частности, в нем допускается повышенное содержание серы. Именно этот показатель считается одним из ключевых отличий между экологическими классами топлива.
Специалисты предупреждают, что длительное использование такого горючего может негативно сказаться на работе современных автомобилей, особенно оснащенных сложными системами очистки выхлопных газов. Повышенное содержание серы способно ускорить износ отдельных элементов топливной системы и каталитических нейтрализаторов.
При этом власти подчеркивают, что решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильных поставок топлива на внутренний рынок. Основной целью введения послаблений стало недопущение дефицита и резкого роста цен на нефтепродукты.
17:17:06 15-06-2026
Капец моторам...
17:17:56 15-06-2026
Сочувствую автовладельцам
17:25:21 15-06-2026
Гость (17:17:56 15-06-2026) Сочувствую автовладельцам ...
В гараж, до перемен...
17:21:28 15-06-2026
остаётся только жестикулировать.
17:28:49 15-06-2026
найди отличия. (17:21:28 15-06-2026) остаётся только жестикулировать....
А смысл, жесты тоже можно применять только разрешенные... цак в нос и троекратное Ку...
17:22:40 15-06-2026
А ничего, что тогда нужно и автомобили выпускать с экологическим классом "Евро-3"??? Иначе вся т.н. "экология": каталитические нейтрализаторы, системы рециркуляции выхлопных газов, очень быстро выйдут из строя, потянув за собой и другие системы автомобиля... Дороговасто может обойтись тем автомобилистам, кто вовремя не удалил "экологическую повестку" со своих авто.
21:01:30 15-06-2026
Гость (17:22:40 15-06-2026) А ничего, что тогда нужно и автомобили выпускать с экологиче... Нива.2014 год.
Евро 4.
17:24:20 15-06-2026
Все-таки стандарт называется "Евро", да? Не "Азия-5", не "Удмуртия-8".
17:25:58 15-06-2026
То есть импортировать машины низкого экологического класса они запрещают значит, а лить низкосортную бодягу в современные моторы значит разрешают? Тогда пусть ремонт моторов законопослушныъ граждан оплачивает государства до тех пор пока снова всё не наладят.
17:28:50 15-06-2026
Ещё раз доказываем всему миру, что мы не страна-бензоколонка
17:40:09 15-06-2026
АИ 76й
18:30:37 15-06-2026
Трагати (17:40:09 15-06-2026) АИ 76й... Аи 76й был получше современного аи92
14:59:22 16-06-2026
Сергей😎 (18:30:37 15-06-2026) Аи 76й был получше современного аи92... Никогда не было АИ-76. Был А-76 и АИ- 93. В чем разница? Гугл в помощь!
17:40:25 15-06-2026
Давно пора от этих евростандартов отказаться и ездить всем на LC -60 как в Африке.
17:57:50 15-06-2026
Вежливый Человек (17:40:25 15-06-2026) Давно пора от этих евростандартов отказаться и ездить всем н...
Кто же откажется от LC -60 или LC -70 или LC -80... так нельзя же нам, мы заутилизированы!
19:03:12 15-06-2026
При сгорании сера образует сернистые соединения и вот числе серную кислоту, так что вкладышам, поршневой и головкам блока капец придет быстренько....
19:14:41 15-06-2026
Ну вот и новый задачник по математике в школу подвезли - как далеко уедет китаец с турбиной, коих тьма, если его заправить такой бодягой?
19:23:31 15-06-2026
Кат на Мурано и ему подобные кроссоверы в сибе скупали по 300тр. А теперь если он накроется, то новый вообще во сколько встанет?
19:25:42 15-06-2026
И после подобных нововведений гаи будут проверять выхлопы?
20:07:38 15-06-2026
Гость (19:25:42 15-06-2026) И после подобных нововведений гаи будут проверять выхлопы? ... Так а автовладельцы причём?
Для них никто требований не снижал.
Всё в рамках законов и регламентов
20:21:23 15-06-2026
Гость (19:25:42 15-06-2026) И после подобных нововведений гаи будут проверять выхлопы? ... А как же,все какая не какая копеечка
21:54:21 15-06-2026
Жить стало лучше , жить стало веселей….
22:43:56 15-06-2026
Совсеи о..фигели. Пальму в молочку можно, сою в колбасу можно, 12 ингредиентов в хлебе-пожалуйста, травитесь. Миллиардеров-воров всё больше, онкология зашкаливает, загрязнённость воздуха в аграрном крае хуже, чем везде , теперь ещё сильнее травитесь от выхлопов. Наше государство это вредители-чиновники?
00:56:12 16-06-2026
Жертвы ЕГЭ, успокойтесь класс бензина евро ни как не влияет на срок службы авто от слова совсем, это только про экологию выхлопа и то притянуто за уши зелеными и за частую только ухудшающие эксплуатационные качество авто. Раньше ездили на 66 бензине и ничего хотя это вообще о другом и к классу отношение не имеет как тут многие думают. Тут большая часть тупо путают сладкое с мягким.
07:43:10 16-06-2026
Гость (00:56:12 16-06-2026) Жертвы ЕГЭ, успокойтесь класс бензина евро ни как не влияет ... Пруфы в студию!!!
07:46:48 16-06-2026
Гость (00:56:12 16-06-2026) Жертвы ЕГЭ, успокойтесь класс бензина евро ни как не влияет ... Вот подборка алисы: «Содержание серы и экологические классы
Сера в топливе при сгорании образует кислоты, которые ускоряют коррозию металлов, в том числе в цилиндропоршневой группе, топливной системе и на деталях двигателя. Топливо с повышенным содержанием серы (например, соответствующее экологическому классу «Евро-3» с допустимым уровнем до 150 мг/кг при норме «Евро-5» — не более 10 мг/кг) может:
разрушать каталитический нейтрализатор и другие системы очистки выхлопных газов;
ускорять износ поршневых колец, клапанов, лямбда-зондов;
приводить к образованию нагара на деталях двигателя». Где тут сладкое, а где мягкое?
08:13:23 16-06-2026
Отлично, будем покупать Евро-3 по цене Евро-5 и не заметим резкого роста цен на нефтепродукты!
09:39:10 16-06-2026
во народ возбудился! это как же до введения всяких евро ездили? кто сказал,что с введением всяких евростандартов двигатели дольше служат?те кто меняет машины чаще чем обувь? или те кто ездит лет десять-двадцать на одном авто?
10:00:28 16-06-2026
класс бензина ниже, а ценник тот же? цену снижайте ироды!
12:37:28 16-06-2026
Отрицательный рост это тоже рост
15:37:42 16-06-2026
бэээхэхэ. Да отвинтите вы катализатор и прочую экохрень. Это зеленые фашисты в европах это все спецом мутили чтобы происзводство там сдохло. Нынче это все не актуально