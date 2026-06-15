Российским НПЗ разрешили выпускать бензин и дизель более низкого экологического класса

Топливо стандарта "Евро-3" содержит большее количество примесей по сравнению с "Евро-5"

15 июня 2026, 17:12, ИА Амител

Бензин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российское правительство продлило действие механизма, позволяющего отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо с упрощенными экологическими характеристиками для внутреннего рынка. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет о бензине и дизельном топливе, которые реализуются под маркировкой "Евро-5", однако по ряду фактических показателей соответствуют более низкому экологическому классу — "Евро-3". Впервые такое послабление было введено осенью прошлого года в качестве меры по предотвращению возможного дефицита автомобильного топлива в стране. В мае 2026 года действие нормы официально продлили.

Эксперты отмечают, что топливо стандарта "Евро-3" содержит большее количество примесей по сравнению с "Евро-5". В частности, в нем допускается повышенное содержание серы. Именно этот показатель считается одним из ключевых отличий между экологическими классами топлива.

Специалисты предупреждают, что длительное использование такого горючего может негативно сказаться на работе современных автомобилей, особенно оснащенных сложными системами очистки выхлопных газов. Повышенное содержание серы способно ускорить износ отдельных элементов топливной системы и каталитических нейтрализаторов.

При этом власти подчеркивают, что решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильных поставок топлива на внутренний рынок. Основной целью введения послаблений стало недопущение дефицита и резкого роста цен на нефтепродукты.