Жители Алтая на зарплату могут купить еще больше бензина, чем год назад. Рейтинг регионов

Средний доход в крае вырос на дополнительные 19 литров топлива

08 июня 2026, 13:42, ИА Амител

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял 69-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности бензина, а Республика Алтай — 59-е, сообщает РИА Новости.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему марки бензина АИ-92, который могут приобрести жители на среднюю в регионе чистую зарплату (без НДФЛ). Доступный объем определялся путем деления среднемесячной зарплаты за двенадцатимесячный период с марта 2025 года по февраль 2026 года на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2026 года. Средние цены в апреле 2026 года на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 59,52 рубля за литр до 79,61 рубля при общероссийском уровне 63,55 рубля за литр.

«Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в Алтайском крае в месяц, — 924 литра. Цена бензина марки АИ-92 в апреле 2026 года — 61,22 рубля за литр, изменение цены за год — 14,2%», — говорится в исследовании.

В Республике Алтай на зарплату можно приобрести 973 литра бензина, а его цена — 67,33 рубля (рост на 20%).

Кстати, за год в Алтайском крае объем бензина, который можно приобрести на чистую зарплату, вырос на 19 литров — с 905 литров до 924. А в Республике Алтай, наоборот, уменьшился на 17 литров — с 990 литров до 973.

Динамика значительно замедлилась. По сравнению с 2025 годом в крае объем вырос на 19 литров, а если посмотреть на прошлогодний рейтинг (данные 2025-го к 2024-му), то тогда показатель составил +48 литров (в 2,5 раза больше).

Для сравнения: в прошлогоднем рейтинге Алтайский край также занял 59-е место. А в 2024 году — 65-е: тогда жители могли купить на зарплату 857 литров бензина, а стоило топливо 49,29 рубля.



По данным на 1 июня 2023 года, в крае на среднюю зарплату можно было купить 766 литров бензина марки АИ-92. Таким образом, за прошедший год средний доход в регионе вырос на дополнительный 91 литр топлива. Кстати, тогда край занимал 69-е место в рейтинге (за год поднялся на четыре строчки).



Жители края в 2022 году могли позволить себе 656 литров бензина, в 2021-м — 615 литров, в 2020-м — 618 литров, в 2019-м — 557 литров, в 2018-м — 513 литров (тогда бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).