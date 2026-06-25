РПЦ попросила смягчить приговор жительнице Москвы, которая сделала кальян на куличе
Москвичку приговорили к колонии, но РПЦ просит суд учесть ее раскаяние
25 июня 2026, 08:44, ИА Амител
Русская православная церковь выступила с ходатайством о смягчении наказания для москвички Ксении Белоусовой. Девушка написала покаянное письмо, и в Московском патриархате решили поддержать ее просьбу в суде. Об этом агентству РИА Новости сообщил Вахтанг Кипшидзе, зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Инцидент произошел в апреле: в одном из баров в центре Москвы Белоусова использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна, сняла перформанс на видео и разместила ролик в социальных сетях. Действия девушки расценили как оскорбление чувств верующих — было возбуждено уголовное дело.
При вынесении решения мировой судья учел предыдущий приговор: год назад Белоусову осудили за хранение более пяти граммов мефедрона и назначили три года условно с аналогичным испытательным сроком. В итоге 27 мая суд назначил ей 3 года и 25 дней колонии общего режима, девушку взяли под стражу прямо в зале суда.
Дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение. В своем последнем слове Белоусова заявила, что регулярно посещает церковь и с уважением относится ко всему, что с ней связано. Апелляционная жалоба девушки будет рассмотрена 25 июня. Ходатайство Церкви о смягчении наказания уже передано ее адвокату.
09:00:15 25-06-2026
Что за мягкотелость? Это же подрыв моральных устоев и скреп! На костер её, только на костер!
09:26:11 25-06-2026
так она наркоманка оказывается?