Россиянка сделала кальян на пасхальном куличе и получила уголовное дело
Посетительница бара сняла происходящее на видео и выложила ролик в интернет
14 апреля 2026, 13:00, ИА Амител
В Москве задержали 27-летнюю девушку после того, как в соцсетях появилось видео из бара на Сретенке. На кадрах пасхальный кулич использовался в качестве чаши для кальяна. Об этом сообщили в ГСУ СК России по столице.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Следствие считает, что действия подозреваемой носили публичный характер и демонстрировали явное неуважение к обществу.
Личность девушки установили оперативно. Ее доставили в подразделение СК для допроса и других следственных действий. В квартире задержанной провели обыск — изъяли мобильный телефон и другие предметы, важные для расследования.
13:05:38 14-04-2026
Пора уже за то что в церковь не ходишь дела возбуждать.
13:09:27 14-04-2026
Вино в отличие от кулича упоминается в библии более 450 раз. Получается ограничение продажи по времени и повышенные акцизы, для импортных производителей. Это тоже ущемление верующих
14:09:32 14-04-2026
Гость (13:09:27 14-04-2026) Вино в отличие от кулича упоминается в библии более 450 раз.... Там много что упоминается. Знаки препинания бы сначала научился ставить.
14:48:32 14-04-2026
Гость (13:09:27 14-04-2026) Вино в отличие от кулича упоминается в библии более 450 раз.... И кальян на вине
13:14:03 14-04-2026
Быстренько упаковали
13:19:46 14-04-2026
Докатились.
13:21:28 14-04-2026
идиотка
13:42:31 14-04-2026
Гость (13:21:28 14-04-2026) идиотка... В принципе да. Но как сказал кто-то из известных и богатых. "Любой пиар, лучше некролога"
13:57:06 14-04-2026
Гость (13:21:28 14-04-2026) идиотка... Ну тут всё зависит от точки зрения, для какой-то части населения вы неверный , грязный и т.д. из-за того,что едите шашлык из свинины. Не думали , что это кого-то может оскорблять. Или один бог чем-то лучше другого, хотя так говорить тоже уже статья
13:51:05 14-04-2026
Очередное всем напоминание - от любого предмета, связанного с культом, нужно держаться как можно дальше. Попадет на твое фото церковь - кто-нибудь так или иначе оскорбится. Не нарисуешь крест - срок. Нарисуешь - срок. Не так посмотрел, не там прошел, не тем боком повернулся - срок. Не туда что-то выбросил или выбросил вообще - срок. Главное, детям объяснить, что все, хоть как-то связанное с религией, надо обходить десятой дорогой.
14:29:22 14-04-2026
Гость (13:51:05 14-04-2026) Очередное всем напоминание - от любого предмета, связанного ...
к памятникам и музеям ВОВ это тоже относится в последнее время
17:12:34 14-04-2026
"к памятникам и музеям ВОВ это тоже относится в последнее время" - вся ЦИПСОта отписалась? В своей недостране 404 памятники ветеранам ВОВ порушили, думаете и в России вам позволят? Хренушки!
20:20:41 14-04-2026
Гость (13:51:05 14-04-2026) Очередное всем напоминание - от любого предмета, связанного ... Пальцы не скрещивать??
14:25:29 14-04-2026
А президент говорил, что у нас не 37 год вовсе и вообще чуть не самая свободная страна. Как то не стыкуется.
14:51:45 14-04-2026
Пацифист (14:25:29 14-04-2026) А президент говорил, что у нас не 37 год вовсе и вообще чуть... А там вообще нигде ничо не стыкуется. Это суть.
14:28:17 14-04-2026
Гость (13:05:38 14-04-2026) Пора уже за то что в церковь не ходишь дела возбуждать. ...
Не подсказывайте им
16:13:12 14-04-2026
А за косой взгляд- когда начнут заводить уголовные дела?
18:20:44 14-04-2026
ну и правильно, хоть мозги вправить
19:30:52 14-04-2026
1. А был ли кулич освящён, а тем более с соблюдением всех правил чина? Была ли использованная при этом святая вода действительной? Какие документы это подтверждают?
2. На основании какого закона это хлебобулочное изделие вообще было объявлено куличом?
3. Где сказано, что воскурение кальяна оскорбительно для верующих, а воскурение ладана — нет?
4. Чем, кроме голословных заявлений, подтверждаются ваши религиозные чувства и причисление вас к верующим? У вас есть удостоверение, сертификат, свидетельство? Соблюдаете ли вы все положенные православным верующим правила, заповеди, таинства? Не было ли фактов нарушения?