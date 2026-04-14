Россиянка сделала кальян на пасхальном куличе и получила уголовное дело

Посетительница бара сняла происходящее на видео и выложила ролик в интернет

14 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

В Москве задержали 27-летнюю девушку после того, как в соцсетях появилось видео из бара на Сретенке. На кадрах пасхальный кулич использовался в качестве чаши для кальяна. Об этом сообщили в ГСУ СК России по столице.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Следствие считает, что действия подозреваемой носили публичный характер и демонстрировали явное неуважение к обществу.

Личность девушки установили оперативно. Ее доставили в подразделение СК для допроса и других следственных действий. В квартире задержанной провели обыск — изъяли мобильный телефон и другие предметы, важные для расследования.

Гость

13:05:38 14-04-2026

Пора уже за то что в церковь не ходишь дела возбуждать.

Гость

13:09:27 14-04-2026

Вино в отличие от кулича упоминается в библии более 450 раз. Получается ограничение продажи по времени и повышенные акцизы, для импортных производителей. Это тоже ущемление верующих

Гость

14:09:32 14-04-2026

Гость (13:09:27 14-04-2026) Вино в отличие от кулича упоминается в библии более 450 раз.... Там много что упоминается. Знаки препинания бы сначала научился ставить.

Гость

14:48:32 14-04-2026

Гость (13:09:27 14-04-2026) Вино в отличие от кулича упоминается в библии более 450 раз.... И кальян на вине

Гость

13:14:03 14-04-2026

Быстренько упаковали

Гость++

13:19:46 14-04-2026

Докатились.

Гость

13:21:28 14-04-2026

идиотка

Гость

13:42:31 14-04-2026

Гость (13:21:28 14-04-2026) идиотка... В принципе да. Но как сказал кто-то из известных и богатых. "Любой пиар, лучше некролога"

Гость

13:57:06 14-04-2026

Гость (13:21:28 14-04-2026) идиотка... Ну тут всё зависит от точки зрения, для какой-то части населения вы неверный , грязный и т.д. из-за того,что едите шашлык из свинины. Не думали , что это кого-то может оскорблять. Или один бог чем-то лучше другого, хотя так говорить тоже уже статья

Гость

13:51:05 14-04-2026

Очередное всем напоминание - от любого предмета, связанного с культом, нужно держаться как можно дальше. Попадет на твое фото церковь - кто-нибудь так или иначе оскорбится. Не нарисуешь крест - срок. Нарисуешь - срок. Не так посмотрел, не там прошел, не тем боком повернулся - срок. Не туда что-то выбросил или выбросил вообще - срок. Главное, детям объяснить, что все, хоть как-то связанное с религией, надо обходить десятой дорогой.

Гость

14:29:22 14-04-2026

Гость (13:51:05 14-04-2026) Очередное всем напоминание - от любого предмета, связанного ...
к памятникам и музеям ВОВ это тоже относится в последнее время

Гость

17:12:34 14-04-2026

"к памятникам и музеям ВОВ это тоже относится в последнее время" - вся ЦИПСОта отписалась? В своей недостране 404 памятники ветеранам ВОВ порушили, думаете и в России вам позволят? Хренушки!

Гость

20:20:41 14-04-2026

Гость (13:51:05 14-04-2026) Очередное всем напоминание - от любого предмета, связанного ... Пальцы не скрещивать??

Пацифист

14:25:29 14-04-2026

А президент говорил, что у нас не 37 год вовсе и вообще чуть не самая свободная страна. Как то не стыкуется.

Гость

14:51:45 14-04-2026

Пацифист (14:25:29 14-04-2026) А президент говорил, что у нас не 37 год вовсе и вообще чуть... А там вообще нигде ничо не стыкуется. Это суть.

Гость

14:28:17 14-04-2026

Гость (13:05:38 14-04-2026) Пора уже за то что в церковь не ходишь дела возбуждать. ...
Не подсказывайте им

Гость

16:13:12 14-04-2026

А за косой взгляд- когда начнут заводить уголовные дела?

Гость

18:20:44 14-04-2026

ну и правильно, хоть мозги вправить

Гость

19:30:52 14-04-2026

1. А был ли кулич освящён, а тем более с соблюдением всех правил чина? Была ли использованная при этом святая вода действительной? Какие документы это подтверждают?

2. На основании какого закона это хлебобулочное изделие вообще было объявлено куличом?

3. Где сказано, что воскурение кальяна оскорбительно для верующих, а воскурение ладана — нет?

4. Чем, кроме голословных заявлений, подтверждаются ваши религиозные чувства и причисление вас к верующим? У вас есть удостоверение, сертификат, свидетельство? Соблюдаете ли вы все положенные православным верующим правила, заповеди, таинства? Не было ли фактов нарушения?

