Россиянка сделала кальян на пасхальном куличе и получила уголовное дело

Посетительница бара сняла происходящее на видео и выложила ролик в интернет

14 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Москве задержали 27-летнюю девушку после того, как в соцсетях появилось видео из бара на Сретенке. На кадрах пасхальный кулич использовался в качестве чаши для кальяна. Об этом сообщили в ГСУ СК России по столице.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Следствие считает, что действия подозреваемой носили публичный характер и демонстрировали явное неуважение к обществу.

Личность девушки установили оперативно. Ее доставили в подразделение СК для допроса и других следственных действий. В квартире задержанной провели обыск — изъяли мобильный телефон и другие предметы, важные для расследования.