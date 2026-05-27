НОВОСТИПроисшествия

Россиянка получила три года колонии за "пасхальный кальян" с куличом

Обвиняемая признала вину и пошла на досудебное соглашение

27 мая 2026, 16:10, ИА Амител

Ксения Белоусова / Фото: ГУ МВД России по г. Москве
Ксения Белоусова / Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Москвичку Ксению Белоусову, использовавшую кулич в качестве чаши для кальяна, осудили на три года, сообщает РИА Новости.

Судья постановил: «Окончательно назначить 3 года и 25 дней лишения свободы в колонии общего режима».

Девушку признали виновной в оскорблении религиозных чувств и взяли под стражу прямо в зале суда. Процесс проходил в особом порядке, поскольку она признала свою вину и заключила досудебное соглашение.

Наказание было назначено в дополнение к предыдущему приговору — три года условного срока за хранение более пяти граммов мефедрона.

Прокурор настаивал на шестимесячном тюремном заключении для подсудимой по статье об оскорблении религиозных чувств. Кроме того, он требовал реального наказания за несоблюдение условий испытательного срока, установленного предыдущим приговором.

В апреле Ксения Белоусова устроила скандальный перформанс в одном из баров на Сретенке. Она использовала кулич в качестве чаши для кальяна, сняла это на видео и разместила запись в социальных сетях. Видео быстро набрало популярность в Telegram, после чего она удалила его и принесла извинения подписчикам.

Происшествия Россия
       

Комментарии 12

Avatar Picture
Светлана

17:08:24 27-05-2026

А за оскорбление чувств атеистов в светском государстве как будут наказывать? Эти регулярные ограничения со стороны верующих - не мойся, не работай, не копай огород, не носи такую одежду, такие волосы, и прочее всё(((((

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:11:43 27-05-2026

А кто лайкнул её видео, тем ничего? Несправедливо.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:33 27-05-2026

У меня друга пьяный на машине сбил на смерть и скрылся, нашли через полгода.
3 поселения дали
Это и есть правосудие?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:03 27-05-2026

Слишком много стало фантазёров😡

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:23 27-05-2026

Это в "светском"-то государстве!?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

19:35:33 27-05-2026

Лучше бы уголовников ловили!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:26 27-05-2026

Если мозгов нет пусть сетки вяжет в местах не столь отдаленных

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:39 28-05-2026

Инквизиция во всей своей красе!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:12 28-05-2026

Дурдом!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:09 28-05-2026

Да, налицо (буквально) отсутствие какой-либо мозговой деятельности по причине отсутствия серого вещества... Биомусор.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:55 28-05-2026

комментаторы, вы только про кулич прочитали? а про запрещенные вещества не заметили? вот и вышло по совокупности. а так правильно все, показательно, чтоб другим дегенератам не повадно было. учитесь понимать, что, где и когда можно говорить и делать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:56 28-05-2026

Гость (16:09:55 28-05-2026) комментаторы, вы только про кулич прочитали? а про запрещенн... Так за вещества ее как и не посадили. А решила попридуриваться и вот он срок..

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров