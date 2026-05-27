Обвиняемая признала вину и пошла на досудебное соглашение

27 мая 2026, 16:10, ИА Амител

Ксения Белоусова / Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Москвичку Ксению Белоусову, использовавшую кулич в качестве чаши для кальяна, осудили на три года, сообщает РИА Новости.

Судья постановил: «Окончательно назначить 3 года и 25 дней лишения свободы в колонии общего режима».

Девушку признали виновной в оскорблении религиозных чувств и взяли под стражу прямо в зале суда. Процесс проходил в особом порядке, поскольку она признала свою вину и заключила досудебное соглашение.

Наказание было назначено в дополнение к предыдущему приговору — три года условного срока за хранение более пяти граммов мефедрона.

Прокурор настаивал на шестимесячном тюремном заключении для подсудимой по статье об оскорблении религиозных чувств. Кроме того, он требовал реального наказания за несоблюдение условий испытательного срока, установленного предыдущим приговором.

В апреле Ксения Белоусова устроила скандальный перформанс в одном из баров на Сретенке. Она использовала кулич в качестве чаши для кальяна, сняла это на видео и разместила запись в социальных сетях. Видео быстро набрало популярность в Telegram, после чего она удалила его и принесла извинения подписчикам.