Россиянка получила три года колонии за "пасхальный кальян" с куличом
Обвиняемая признала вину и пошла на досудебное соглашение
27 мая 2026, 16:10, ИА Амител
Москвичку Ксению Белоусову, использовавшую кулич в качестве чаши для кальяна, осудили на три года, сообщает РИА Новости.
Судья постановил: «Окончательно назначить 3 года и 25 дней лишения свободы в колонии общего режима».
Девушку признали виновной в оскорблении религиозных чувств и взяли под стражу прямо в зале суда. Процесс проходил в особом порядке, поскольку она признала свою вину и заключила досудебное соглашение.
Наказание было назначено в дополнение к предыдущему приговору — три года условного срока за хранение более пяти граммов мефедрона.
Прокурор настаивал на шестимесячном тюремном заключении для подсудимой по статье об оскорблении религиозных чувств. Кроме того, он требовал реального наказания за несоблюдение условий испытательного срока, установленного предыдущим приговором.
В апреле Ксения Белоусова устроила скандальный перформанс в одном из баров на Сретенке. Она использовала кулич в качестве чаши для кальяна, сняла это на видео и разместила запись в социальных сетях. Видео быстро набрало популярность в Telegram, после чего она удалила его и принесла извинения подписчикам.
17:08:24 27-05-2026
А за оскорбление чувств атеистов в светском государстве как будут наказывать? Эти регулярные ограничения со стороны верующих - не мойся, не работай, не копай огород, не носи такую одежду, такие волосы, и прочее всё(((((
17:11:43 27-05-2026
А кто лайкнул её видео, тем ничего? Несправедливо.
17:47:33 27-05-2026
У меня друга пьяный на машине сбил на смерть и скрылся, нашли через полгода.
3 поселения дали
Это и есть правосудие?
18:02:03 27-05-2026
Слишком много стало фантазёров😡
19:14:23 27-05-2026
Это в "светском"-то государстве!?
19:35:33 27-05-2026
Лучше бы уголовников ловили!
21:05:26 27-05-2026
Если мозгов нет пусть сетки вяжет в местах не столь отдаленных
08:33:39 28-05-2026
Инквизиция во всей своей красе!
11:15:12 28-05-2026
Дурдом!
11:59:09 28-05-2026
Да, налицо (буквально) отсутствие какой-либо мозговой деятельности по причине отсутствия серого вещества... Биомусор.
16:09:55 28-05-2026
комментаторы, вы только про кулич прочитали? а про запрещенные вещества не заметили? вот и вышло по совокупности. а так правильно все, показательно, чтоб другим дегенератам не повадно было. учитесь понимать, что, где и когда можно говорить и делать
16:28:56 28-05-2026
Гость (16:09:55 28-05-2026) комментаторы, вы только про кулич прочитали? а про запрещенн... Так за вещества ее как и не посадили. А решила попридуриваться и вот он срок..