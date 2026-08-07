С 1 сентября платежки за "коммуналку" будут приходить на "Госуслуги"
Документ появится в личном кабинете, где его удобно сразу оплатить
07 августа 2026, 13:52, ИА Амител
Бумажная квитанция / Фото: amic.ru
С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать счета за жилищно-коммунальные услуги в цифровом формате через личный кабинет на портале "Госуслуги", сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Он отметил, что нововведение затронет только тех владельцев жилья, которые зарегистрированы на портале и дали согласие на использование цифровых квитанций.
«Переход на электронный формат — это право, а не обязанность», — уточнил депутат.
Ранее россиянам рассказали, как снизить расходы на ЖКУ летом.
12:37:10 08-08-2026
уже вчера пришли.