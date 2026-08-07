Документ появится в личном кабинете, где его удобно сразу оплатить

07 августа 2026, 13:52, ИА Амител

Бумажная квитанция / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать счета за жилищно-коммунальные услуги в цифровом формате через личный кабинет на портале "Госуслуги", сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он отметил, что нововведение затронет только тех владельцев жилья, которые зарегистрированы на портале и дали согласие на использование цифровых квитанций.

«Переход на электронный формат — это право, а не обязанность», — уточнил депутат.

Ранее россиянам рассказали, как снизить расходы на ЖКУ летом.