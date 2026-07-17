Старые долги за ЖКУ могут исчезнуть из платежек после решения Верховного суда

Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Санкт-Петербурга на региональный фонд капитального ремонта

17 июля 2026, 23:06, ИА Амител

Тарифы, "коммуналка", ЖКУ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Верховный суд России подтвердил, что управляющие организации и региональные операторы не вправе включать в платежные документы задолженность за жилищно-коммунальные услуги, если она образовалась за пределами трехлетнего срока исковой давности. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Санкт-Петербурга на региональный фонд капитального ремонта. В апреле 2023 года ему выставили счет, в который включили взносы за капитальный ремонт, начисленные за период с февраля 2016 года по март 2023 года.

После обращения собственника жилья Государственная жилищная инспекция пришла к выводу, что включение в квитанцию задолженности, выходящей за пределы трехлетнего срока исковой давности, нарушает законодательство и права гражданина. Ведомство обязало фонд устранить нарушение и скорректировать начисления.

Региональный оператор попытался оспорить это предписание в суде. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал позицию жилищной инспекции, затем апелляционная инстанция встала на сторону фонда. Однако Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил это решение и вновь признал предписание инспекции законным.

В своем постановлении кассационный суд отметил, что срок исковой давности необходим для обеспечения стабильности гражданского оборота, поскольку гражданин не должен бессрочно оставаться под угрозой взыскания старых долгов.

Судья Верховного суда РФ Алексей Якимов, рассмотрев кассационную жалобу фонда, не нашел оснований для пересмотра решения суда округа. Таким образом, вывод о незаконности включения в платежные документы задолженности, возникшей более трех лет назад, остался в силе.