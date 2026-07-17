Старые долги за ЖКУ могут исчезнуть из платежек после решения Верховного суда
Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Санкт-Петербурга на региональный фонд капитального ремонта
17 июля 2026, 23:06, ИА Амител
Верховный суд России подтвердил, что управляющие организации и региональные операторы не вправе включать в платежные документы задолженность за жилищно-коммунальные услуги, если она образовалась за пределами трехлетнего срока исковой давности. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Санкт-Петербурга на региональный фонд капитального ремонта. В апреле 2023 года ему выставили счет, в который включили взносы за капитальный ремонт, начисленные за период с февраля 2016 года по март 2023 года.
После обращения собственника жилья Государственная жилищная инспекция пришла к выводу, что включение в квитанцию задолженности, выходящей за пределы трехлетнего срока исковой давности, нарушает законодательство и права гражданина. Ведомство обязало фонд устранить нарушение и скорректировать начисления.
Региональный оператор попытался оспорить это предписание в суде. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал позицию жилищной инспекции, затем апелляционная инстанция встала на сторону фонда. Однако Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил это решение и вновь признал предписание инспекции законным.
В своем постановлении кассационный суд отметил, что срок исковой давности необходим для обеспечения стабильности гражданского оборота, поскольку гражданин не должен бессрочно оставаться под угрозой взыскания старых долгов.
Судья Верховного суда РФ Алексей Якимов, рассмотрев кассационную жалобу фонда, не нашел оснований для пересмотра решения суда округа. Таким образом, вывод о незаконности включения в платежные документы задолженности, возникшей более трех лет назад, остался в силе.
01:06:39 18-07-2026
Ничего не понял
07:48:25 18-07-2026
Ну и за что бездельникам и алкашам поблажки? За что простили долги? Все вносили за кап ремонт. А кто то просто бухал да. И что в итоге. Все в дураках а тот кто бухал умный. Что же вы пенсионерам ничего не прощаете? А. Депутаты недоделанные. Не лучше ли у алкашей и тех кто не работает жилье забирать. А их в ЛТП.
15:03:26 18-07-2026
Петя (07:48:25 18-07-2026) . Что же вы пенсионерам ничего не прощаете? Так может обратившийся в Верховный суд как раз пенсионер, с чего вы взяли, что он бездельник и алкаш? Всем ещё раз объяснили, как правильно исполнять закон. Что нельзя включать в квитанции начисления за прошедшее время, только за 3 последних года. Причем по всем позициям, не только за капитальный ремонт.
15:51:47 18-07-2026
Петя (07:48:25 18-07-2026) Ну и за что бездельникам и алкашам поблажки? За что простили... Вы бы лучше о классовой борьбе подумали.
08:35:49 18-07-2026
Тоже ничего не понял. Есть срок исковой давности - три года
10:33:12 18-07-2026
Юридически отвечает за сбор средств по капремонту сам Фонд капитального ремонта. Вот с него и нужно спрашивать, почему он в течение трёх лет не взыскивает с должников долги.
13:58:10 18-07-2026
В суд на алкашей раньше подавать надо. Если через три года-всё, до свидания.
15:54:54 18-07-2026
гость (13:58:10 18-07-2026) В суд на алкашей раньше подавать надо. Если через три года-... да вошще кругомм адни алкаши куда взззгядом ни тыкни