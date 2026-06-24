Россиянам рассказали, как снизить расходы на ЖКУ летом

Теплое время года позволяет сократить часть коммунальных расходов без дополнительных затрат

24 июня 2026, 13:14, ИА Амител

ЖКХ, "коммуналка" / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Летом россияне могут снизить расходы на коммунальные услуги, пересмотрев привычки потребления и внимательно проверяя квитанции. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, теплое время года позволяет сократить часть коммунальных расходов без дополнительных затрат.

«Лето, на мой взгляд, — подходящее время, чтобы пересмотреть коммунальные траты без лишних сложностей. Причем сделать это вполне реально, если знать несколько простых моментов», — отметил эксперт.

Бондарь обратил внимание, что в регионах, где действует система оплаты отопления по фактическому потреблению, в летних платежках не должно быть начислений за отопление. Если такая строка в квитанции появилась, жильцам следует обратиться в управляющую компанию за разъяснениями.

Кроме того, специалист рекомендует использовать многотарифные счетчики электроэнергии. Ночные тарифы в ряде регионов могут быть значительно ниже дневных, что позволяет экономить при использовании бытовой техники в вечерние и ночные часы.

Еще одним способом избежать лишних расходов эксперт назвал своевременную поверку счетчиков воды. После проведения процедуры данные необходимо внести в государственную систему "Аршин", иначе начисления могут производиться по нормативу.

Также Дмитрий Бондарь напомнил, что управляющие компании обязаны ежегодно предлагать собственникам жилья мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности многоквартирных домов.

По мнению специалиста, внимательное отношение к коммунальным услугам и регулярная проверка начислений позволяют существенно сократить расходы семьи.