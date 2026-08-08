Ведомство обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности

08 августа 2026, 11:48, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2026 года российские школы переходят на обновленную образовательную программу. Как сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов, все изменения нацелены на укрепление единого образовательного пространства страны.

По словам министра, ведомство комплексно переработало содержание как основных учебных предметов, так и программ внеурочной деятельности, чтобы обеспечить равный доступ детей к качественному образованию и дать им возможности для развития вне уроков.

Среди ключевых изменений — пересмотр преподавания обществознания и истории. Так, с 1 сентября 2026 года обществознание будут изучать в 9–11‑х классах. При этом увеличится количество часов на изучение истории: для этого введена единая программа с фиксированным временем на каждую тему — менять их последовательность не допускается.

Еще одно важное нововведение — предмет "Духовно‑нравственная культура России". Его начнут осваивать пятиклассники с января 2027 года, а учащиеся 6–7‑х классов — с 1 сентября 2027 года. Цель курса — сформировать у школьников мировоззрение, опирающееся на традиционные духовно‑нравственные ценности. В рамках предмета ребята познакомятся с жизненными путями и взглядами государственных, общественных, культурных деятелей, ученых, военных, в том числе героев СВО.

Преобразуется и курс "Основы безопасности и защиты Родины": с нового учебного года его разделят на два обязательных — "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Акцент в обучении сделают на практических навыках: школьники научатся защищать себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также будут лучше понимать вопросы безопасности государства.

Важным шагом в воспитательной работе станет внедрение оценки поведения учащихся. В новом учебном году ее начнут применять в отдельных школах по всей стране — для учеников с 2‑го по 8‑й класс. По итогам апробации оптимальной признали трехуровневую систему: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение. Планируется, что с 1 сентября 2027 года этот подход распространят на все российские школы.

«Это инструмент воспитания, который поможет мотивировать ребят и своевременно скорректировать траекторию их развития», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Кроме того, с 2026/27 учебного года обязательным станет региональный компонент в рамках курса внеурочной деятельности "Россия — мои горизонты". В программу включат не менее восьми занятий, посвященных экономике региона, ключевым предприятиям, востребованным профессиям и карьерным перспективам.

Это станет частью единой модели профориентации, которая затронет более 8,5 миллиона учащихся 6–11‑х классов. По данным Минпросвещения, 1 сентября за парты сядут около 17,5 миллиона школьников, из них порядка 1,5 миллиона — первоклассники.