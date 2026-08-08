В российских школах осенние каникулы могут быть длиннее зимних
Продолжительность зависит от учебного графика — пятидневка или шестидневка
08 августа 2026, 09:22, ИА Амител
Согласно рекомендациям Минпросвещения, в новом учебном году осенние каникулы будут продолжительнее зимних. Как выяснил ТАСС, при пятидневной учебной неделе школьники смогут отдохнуть 12 дней.
Каникулярный период запланирован с 26 октября по 3 ноября, но за счет выходных и праздника — Дня народного единства (4 ноября) — каникулы фактически продлятся с 24 октября (суббота) по 4 ноября включительно. В школах с шестидневным графиком продолжительность каникул составит 11 дней.
Зимние каникулы пройдут с 31 декабря по 10 января — в сумме это тоже 11 дней отдыха.
Учебный год стартует 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.
15:02:07 08-08-2026
Если выстраиваете единую образовательную систему, то к чему эти пятидневки-шестидневки? Опять кто в лес, кто по дрова? Выкинуть всякую шнягу из пррограммы и можно в пять дней легко уложиться!
21:25:13 09-08-2026
как надоело выражение "могут быть"! а могут и не могут! определились бы!