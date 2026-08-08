Продолжительность зависит от учебного графика — пятидневка или шестидневка

08 августа 2026, 09:22, ИА Амител

Канцтовары, школа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Согласно рекомендациям Минпросвещения, в новом учебном году осенние каникулы будут продолжительнее зимних. Как выяснил ТАСС, при пятидневной учебной неделе школьники смогут отдохнуть 12 дней.

Каникулярный период запланирован с 26 октября по 3 ноября, но за счет выходных и праздника — Дня народного единства (4 ноября) — каникулы фактически продлятся с 24 октября (суббота) по 4 ноября включительно. В школах с шестидневным графиком продолжительность каникул составит 11 дней.

Зимние каникулы пройдут с 31 декабря по 10 января — в сумме это тоже 11 дней отдыха.

Учебный год стартует 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.



