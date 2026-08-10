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С карты России за год исчезли более 100 деревень

Из малых населенных пунктов продолжается отток населения

10 августа 2026, 23:00, ИА Амител

Деревня / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Деревня / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

За последние годы в России прекратило существование более ста населенных пунктов, сообщает SHOT.

Брошенные деревни и села, население которых варьировалось от нуля до 64 жителей, находятся в более чем десяти регионах.

«Лидером второй год подряд может стать Костромская область. В 2026 году там уже упразднили 21 населенный пункт. Для сравнения, годом ранее из административного перечня региона исключили 144 поселка», — пишет издание.

По числу ликвидированных деревень Новгородская область занимает второе место, где было принято три групповых решения о ликвидации. Обширные изменения коснулись деревень в Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской областях, Пермском крае, Карелии и Татарстане.

Некоторые из этих крошечных деревень, где оставалось трое-четверо жителей, были присоединены к более крупным населенным пунктам. Деревни, лишенные жителей, перестали фигурировать на картах.

Например, в Свердловской области прекратил свое существование старинный поселок Каквинские Печи с более чем вековой историей.

«Когда-то здесь жили углежоги, заготавливавшие древесный уголь для местного завода. Однако дорогу регулярно размывало, жителей постепенно расселили, а дома снесли», — сообщает SHOT.

В Амурской области также была ликвидирована деревня Случайное, известная в советское время своим сельским хозяйством. Последний житель покинул ее в 2026 году.

Россия село
       

Комментарии 7

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Трагати

06:47:33 11-08-2026

у российской деревни с туалетом на улице, было все чтобы переродиться в малоэтажную россию.
торгаши и временщики украли 30 лет

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таки да.

08:38:01 11-08-2026

Трагати (06:47:33 11-08-2026) у российской деревни с туалетом на улице, было все чтобы пер... ну, вот нормальный комментарий.
а то про погоду, что то замутил-подумал бредит крейсер с утра.

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Гость

09:32:00 11-08-2026

ну так дооптимизировались, если в деревне все закрыть, то в ней жить никто не будет

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Мусик

09:41:23 11-08-2026

Гость (09:32:00 11-08-2026) ну так дооптимизировались, если в деревне все закрыть, то в ... КБ оставить

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Акакий

10:24:02 11-08-2026

Ещё интересно знать -на сколько население страны уменьшилось.

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Гость

10:51:08 11-08-2026

Кто минусует, тому кому нравится путинка 10м2

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Внимательный из Б

11:34:49 11-08-2026

Гость (10:51:08 11-08-2026) Кто минусует, тому кому нравится путинка 10м2 ... Горожанин развлекается.

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