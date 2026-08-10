Из малых населенных пунктов продолжается отток населения

10 августа 2026, 23:00, ИА Амител

Деревня / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

За последние годы в России прекратило существование более ста населенных пунктов, сообщает SHOT.

Брошенные деревни и села, население которых варьировалось от нуля до 64 жителей, находятся в более чем десяти регионах.

«Лидером второй год подряд может стать Костромская область. В 2026 году там уже упразднили 21 населенный пункт. Для сравнения, годом ранее из административного перечня региона исключили 144 поселка», — пишет издание.

По числу ликвидированных деревень Новгородская область занимает второе место, где было принято три групповых решения о ликвидации. Обширные изменения коснулись деревень в Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской областях, Пермском крае, Карелии и Татарстане.

Некоторые из этих крошечных деревень, где оставалось трое-четверо жителей, были присоединены к более крупным населенным пунктам. Деревни, лишенные жителей, перестали фигурировать на картах.

Например, в Свердловской области прекратил свое существование старинный поселок Каквинские Печи с более чем вековой историей.

«Когда-то здесь жили углежоги, заготавливавшие древесный уголь для местного завода. Однако дорогу регулярно размывало, жителей постепенно расселили, а дома снесли», — сообщает SHOT.

В Амурской области также была ликвидирована деревня Случайное, известная в советское время своим сельским хозяйством. Последний житель покинул ее в 2026 году.