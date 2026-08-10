С карты России за год исчезли более 100 деревень
Из малых населенных пунктов продолжается отток населения
10 августа 2026, 23:00, ИА Амител
За последние годы в России прекратило существование более ста населенных пунктов, сообщает SHOT.
Брошенные деревни и села, население которых варьировалось от нуля до 64 жителей, находятся в более чем десяти регионах.
«Лидером второй год подряд может стать Костромская область. В 2026 году там уже упразднили 21 населенный пункт. Для сравнения, годом ранее из административного перечня региона исключили 144 поселка», — пишет издание.
По числу ликвидированных деревень Новгородская область занимает второе место, где было принято три групповых решения о ликвидации. Обширные изменения коснулись деревень в Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской областях, Пермском крае, Карелии и Татарстане.
Некоторые из этих крошечных деревень, где оставалось трое-четверо жителей, были присоединены к более крупным населенным пунктам. Деревни, лишенные жителей, перестали фигурировать на картах.
Например, в Свердловской области прекратил свое существование старинный поселок Каквинские Печи с более чем вековой историей.
«Когда-то здесь жили углежоги, заготавливавшие древесный уголь для местного завода. Однако дорогу регулярно размывало, жителей постепенно расселили, а дома снесли», — сообщает SHOT.
В Амурской области также была ликвидирована деревня Случайное, известная в советское время своим сельским хозяйством. Последний житель покинул ее в 2026 году.
06:47:33 11-08-2026
у российской деревни с туалетом на улице, было все чтобы переродиться в малоэтажную россию.
торгаши и временщики украли 30 лет
08:38:01 11-08-2026
Трагати (06:47:33 11-08-2026) у российской деревни с туалетом на улице, было все чтобы пер... ну, вот нормальный комментарий.
а то про погоду, что то замутил-подумал бредит крейсер с утра.
09:32:00 11-08-2026
ну так дооптимизировались, если в деревне все закрыть, то в ней жить никто не будет
09:41:23 11-08-2026
Гость (09:32:00 11-08-2026) ну так дооптимизировались, если в деревне все закрыть, то в ... КБ оставить
10:24:02 11-08-2026
Ещё интересно знать -на сколько население страны уменьшилось.
10:51:08 11-08-2026
Кто минусует, тому кому нравится путинка 10м2
11:34:49 11-08-2026
Гость (10:51:08 11-08-2026) Кто минусует, тому кому нравится путинка 10м2 ... Горожанин развлекается.