Жители "умирающей" деревни на Алтае отказались уезжать в другое село даже ради новых домов

В селе Шадрино Целинного района осталось всего 11 человек, но их все устраивает. Хотя там нет работы и магазинов

29 мая 2026, 07:15, Вячеслав Кондаков

Село на Алтае / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Одиннадцать жителей деревни Шадрино в Целинном районе Алтайского края отказались переезжать в соседние села, где им предлагали построить новые дома. Об этом amic.ru рассказал глава Целинного района Виктор Бирюков. По его словам, люди привыкли к определенному укладу жизни и не захотели менять его. При этом в деревне нет ни работы, ни магазинов, ни медицинской помощи. Властям было бы выгоднее переселить их в село Бочкари, чем поддерживать дорогу, ведущую к деревне Шадрино.

"Они привыкли к этому укладу"

В настоящее время в Целинном районе Алтайского края продолжается строительство новых дорог к объектам АО "Индейка Алтая" — к селам Ложкино и Дружба. Работы идут по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Стоимость двух объектов составляет около 68 миллионов рублей. Сейчас рядом с Ложкино фактически с нуля строят полноценный производственный комплекс по переработке мяса индейки. Новую дорогу проводят именно туда. Вторую дорогу строят в селе Дружба. Она соединит улицу Новую с инкубатором "Индейки Алтая". Протяженность участка составляет 965 метров.

По словам главы района, хорошие дороги сегодня становятся вопросом выживания деревень.

«На самом деле сегодня деревни живут те, на которые обращают внимание инвесторы, если есть хорошая дорога. Поверьте, я достаточно давно работаю. И село будет жить гораздо дольше, если есть дорога, школа, детский садик», — рассказал Виктор Бирюков.

Он считает, что участие района в программе развития сельских территорий уже дало заметный эффект.

«Сегодня немножко вдохнули жизнь в наши села. Люди поверили. Если делают дорогу — значит, жизнь продолжается», — сказал глава района.

В настоящее время в Целинном районе 22 деревни, но только в трех из них идет интенсивное развитие и нет оттока людей. Бирюков пояснил, что властям удалось сделать так, чтобы люди не уезжали за пределы района, а перебирались в другие деревни рядом.

По словам Бирюкова, сначала идея переселения казалась вполне логичной. В маленьком селе почти не осталось людей, а содержать инфраструктуру для нескольких жителей сложно и дорого.

«Я поехал в село Шадрино. Собрал людей и говорю: "Мы готовы вам предоставить квартиры". Но никто не согласился. Причина оказалась не в деньгах и не в качестве жилья. А потому что этот уклад, к которому они привыкли десятилетиями, остался. И они никуда не согласятся», — объяснил Бирюков.

Руководство предприятия "Бочкари" готово было дать людям квартиры на безвозмездной основе, но они отказались.

«Люди держатся не столько за дома, сколько за привычную жизнь. У них там грибы, рыбалка, охота, свой мед, свои ягоды. У них там все свое», — рассказал глава района.

Виктор Бирюков был удивлен, что жители отказались переезжать. Тем более что среди 11 оставшихся в Шадрино — много молодых людей, а не пенсионеры. В Шадрино нет даже магазина, поэтому люди раз в неделю коллективно ездят за покупками в соседнее село. Работы в деревне тоже нет. Власти хотели помочь этим людям, но они отказались от переезда.

«Даже если золотые дома предложить — они не поедут. Одна из жительниц вроде бы согласилась на переезд, но поставила условие: "Домик в этой деревне я никому не отдам. Летом все равно буду жить здесь», — рассказал Виктор Бирюков.

"Нет России без села"

В целом экономическую ситуацию в Целинном районе его глава оценивает как неплохую. На территории работают крупные предприятия, которые дают работу не только местным жителям. Например, в село Ложкино приезжают жить из других регионов страны. Виктор Бирюков уверен, что сельские территории остаются основой страны. Инвесторы приходят только туда, где есть нормальные условия для работы. Причем речь идет не только о дорогах для производств.

«Чтобы сделать гостевые дома, чтобы развивать туризм, первое условие — это хорошая дорога. Нет России без села — это не громкие слова. Это на самом деле так», — уверен он.

По словам главы муниципалитета, Целинный район последние шесть лет остается одним из лидеров края по сбору зерна. Он убежден: сельское хозяйство еще долго будет одной из главных опор экономики.

«Если сегодня мы собираем по 260 тысяч тонн и можем накормить, извините, Европу — наверное, это правильно, и мы этим гордимся. Самым дорогим продуктом в мире будет хлеб. А хлеб выращивается на наших полях», — подчеркнул глава района.

Кроме того, в качестве потенциала для роста экономики Виктор Бирюков видит развитие туризма на территории района. Тем более, по мнению чиновника, в муниципалитете есть места, которые по красоте могут конкурировать даже с известными алтайскими направлениями. Особенно он выделяет территории возле Салаирского кряжа и реки Чумыш.

«В Целинном районе есть места, которых в Республике Алтай нет. Красоты необыкновенные, первозданная природа», — рассказал amic.ru Виктор Бирюков.

О том, как в Целинном районе строят дороги к важным агропредприятиям, читайте в ближайшее время на amic.ru.