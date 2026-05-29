Жители "умирающей" деревни на Алтае отказались уезжать в другое село даже ради новых домов
В селе Шадрино Целинного района осталось всего 11 человек, но их все устраивает. Хотя там нет работы и магазинов
29 мая 2026, 07:15, Вячеслав Кондаков
Одиннадцать жителей деревни Шадрино в Целинном районе Алтайского края отказались переезжать в соседние села, где им предлагали построить новые дома. Об этом amic.ru рассказал глава Целинного района Виктор Бирюков. По его словам, люди привыкли к определенному укладу жизни и не захотели менять его. При этом в деревне нет ни работы, ни магазинов, ни медицинской помощи. Властям было бы выгоднее переселить их в село Бочкари, чем поддерживать дорогу, ведущую к деревне Шадрино.
"Они привыкли к этому укладу"
В настоящее время в Целинном районе Алтайского края продолжается строительство новых дорог к объектам АО "Индейка Алтая" — к селам Ложкино и Дружба. Работы идут по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Стоимость двух объектов составляет около 68 миллионов рублей. Сейчас рядом с Ложкино фактически с нуля строят полноценный производственный комплекс по переработке мяса индейки. Новую дорогу проводят именно туда. Вторую дорогу строят в селе Дружба. Она соединит улицу Новую с инкубатором "Индейки Алтая". Протяженность участка составляет 965 метров.
По словам главы района, хорошие дороги сегодня становятся вопросом выживания деревень.
«На самом деле сегодня деревни живут те, на которые обращают внимание инвесторы, если есть хорошая дорога. Поверьте, я достаточно давно работаю. И село будет жить гораздо дольше, если есть дорога, школа, детский садик», — рассказал Виктор Бирюков.
Он считает, что участие района в программе развития сельских территорий уже дало заметный эффект.
«Сегодня немножко вдохнули жизнь в наши села. Люди поверили. Если делают дорогу — значит, жизнь продолжается», — сказал глава района.
В настоящее время в Целинном районе 22 деревни, но только в трех из них идет интенсивное развитие и нет оттока людей. Бирюков пояснил, что властям удалось сделать так, чтобы люди не уезжали за пределы района, а перебирались в другие деревни рядом.
По словам Бирюкова, сначала идея переселения казалась вполне логичной. В маленьком селе почти не осталось людей, а содержать инфраструктуру для нескольких жителей сложно и дорого.
«Я поехал в село Шадрино. Собрал людей и говорю: "Мы готовы вам предоставить квартиры". Но никто не согласился. Причина оказалась не в деньгах и не в качестве жилья. А потому что этот уклад, к которому они привыкли десятилетиями, остался. И они никуда не согласятся», — объяснил Бирюков.
Руководство предприятия "Бочкари" готово было дать людям квартиры на безвозмездной основе, но они отказались.
«Люди держатся не столько за дома, сколько за привычную жизнь. У них там грибы, рыбалка, охота, свой мед, свои ягоды. У них там все свое», — рассказал глава района.
Виктор Бирюков был удивлен, что жители отказались переезжать. Тем более что среди 11 оставшихся в Шадрино — много молодых людей, а не пенсионеры. В Шадрино нет даже магазина, поэтому люди раз в неделю коллективно ездят за покупками в соседнее село. Работы в деревне тоже нет. Власти хотели помочь этим людям, но они отказались от переезда.
«Даже если золотые дома предложить — они не поедут. Одна из жительниц вроде бы согласилась на переезд, но поставила условие: "Домик в этой деревне я никому не отдам. Летом все равно буду жить здесь», — рассказал Виктор Бирюков.
"Нет России без села"
В целом экономическую ситуацию в Целинном районе его глава оценивает как неплохую. На территории работают крупные предприятия, которые дают работу не только местным жителям. Например, в село Ложкино приезжают жить из других регионов страны. Виктор Бирюков уверен, что сельские территории остаются основой страны. Инвесторы приходят только туда, где есть нормальные условия для работы. Причем речь идет не только о дорогах для производств.
«Чтобы сделать гостевые дома, чтобы развивать туризм, первое условие — это хорошая дорога. Нет России без села — это не громкие слова. Это на самом деле так», — уверен он.
По словам главы муниципалитета, Целинный район последние шесть лет остается одним из лидеров края по сбору зерна. Он убежден: сельское хозяйство еще долго будет одной из главных опор экономики.
«Если сегодня мы собираем по 260 тысяч тонн и можем накормить, извините, Европу — наверное, это правильно, и мы этим гордимся. Самым дорогим продуктом в мире будет хлеб. А хлеб выращивается на наших полях», — подчеркнул глава района.
Кроме того, в качестве потенциала для роста экономики Виктор Бирюков видит развитие туризма на территории района. Тем более, по мнению чиновника, в муниципалитете есть места, которые по красоте могут конкурировать даже с известными алтайскими направлениями. Особенно он выделяет территории возле Салаирского кряжа и реки Чумыш.
«В Целинном районе есть места, которых в Республике Алтай нет. Красоты необыкновенные, первозданная природа», — рассказал amic.ru Виктор Бирюков.
О том, как в Целинном районе строят дороги к важным агропредприятиям, читайте в ближайшее время на amic.ru.
07:45:13 29-05-2026
Вообще дурдом. Интересно, а если бы Барнаул предложили
09:48:55 29-05-2026
Гость (07:45:13 29-05-2026) Вообще дурдом. Интересно, а если бы Барнаул предложили... дурдом в Барнауле, на Н-Силикатном.
а в Шадрино-нормальные люди, на своей земле.
16:21:55 29-05-2026
Гость (07:45:13 29-05-2026) Вообще дурдом. Интересно, а если бы Барнаул предложили... че Барнаул то предлагать? Москву предложить в границах МКАД квартирку
07:54:19 29-05-2026
Так и живём. И уже давно. Власть сначала тайком, а теперь открыто заявляет, что существуют нерентабельные деревни, не приносящие экономической прибыли. В связи с этим, никакой помощи, никаких вложений и поддержки, в том числе дорог, магазинов, школ и больниц. Расчёт на то, что люди в такой "бокале", не от хорошей жизни бросят свои развалюхи и переедут в города. Не вышло. Люди не уехали.
10:49:20 29-05-2026
Гость (07:54:19 29-05-2026) Так и живём. И уже давно. Власть сначала тайком, а теперь от... Школа, магазин и детсад на 11 человек?
17:22:30 29-05-2026
Шинник (10:49:20 29-05-2026) Школа, магазин и детсад на 11 человек?...
ДА! Почему государство через региональные бюджеты содержит убыточные профессиональные хоккейные или футбольные клубы, а своих граждан нет?!
18:07:28 29-05-2026
Гость (17:22:30 29-05-2026) ДА! Почему государство через региональные бюджеты содерж... Пенсионеров же содержат, хоть и пытаются спрыгнуть. А смысл содержать село из 11 человек? И их же не разгоняют - дают новый дом.
08:09:09 29-05-2026
"А потому что этот уклад, к которому они привыкли десятилетиями, остался. И они никуда не согласятся», — объяснил Бирюков."-------- Отговорки! Для этого есть "Человек с ружьем" прикажет, пойдут хоть на край света.
09:46:22 29-05-2026
к,, индейкам "дорогу строят и есть деньги на содержание.
к людям дороги нет.
хотя, если понаедут,, зумеры Охлобыстина"
Щадрино возможно и выживет.
ага.
10:00:15 29-05-2026
"У них там все свое"
Свобода, ограниченная совестью - вот национальная идея русских
10:34:40 29-05-2026
Гость (10:00:15 29-05-2026) "У них там все свое"Свобода, ограниченная совестью - вот... после Ельцина, русские внезапно превратились в россиян.
11:27:45 29-05-2026
Гость (10:00:15 29-05-2026) Свобода, ограниченная совестью - вот национальная идея русских... Была. А нынче совесть не в моде, в моде эгоизм и халява.
10:59:12 29-05-2026
...В настоящее время в Целинном районе 22 деревни, но только в трех из них идет интенсивное развитие и нет оттока людей...
Грустно...
11:41:10 29-05-2026
настоящая, натуральная жизнь в таких вот деревнях, а не городских человейниках. Сейчас многие покидают навсегда мегаполисы и уезжают жить на природе
12:56:11 29-05-2026
гость (11:41:10 29-05-2026) настоящая, натуральная жизнь в таких вот деревнях, а не горо...
А эти многие, они сейчас в одной с вами в комнате?
11:52:30 29-05-2026
Среди 11 человек много молодых....Тыща?
11:55:27 29-05-2026
Квартирки наверно плохонькие предложили
12:30:06 29-05-2026
Правильно делают, что не бросают свою деревню, лучше работать на себя, чем батрачить на барина в каких-нибудь бочкарях!!! 🤗
13:54:25 29-05-2026
Сергей😎 (12:30:06 29-05-2026) Правильно делают, что не бросают свою деревню, лучше работат... Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя... (с)Левитанский.
13:44:17 29-05-2026
куплю дом в Шадрино
15:40:57 29-05-2026
Меняю дом в Шадрино на две трёхкомнатные в Барнауле.
18:15:19 29-05-2026
Гость (15:40:57 29-05-2026) Меняю дом в Шадрино на две трёхкомнатные в Барнауле.... А как же «В Целинном районе есть места, которых в Республике Алтай нет. Красоты необыкновенные, первозданная природа» ? В Барнауле то такого нет и не будет.
19:01:11 29-05-2026
На Руси житье не худо, в Шадрино вообще так чудо )
19:41:31 29-05-2026
Тем более что среди 11 оставшихся в Шадрино — много молодых людей,
Из 11-ти много это сколько? А вообще, 11 человекиз народа молодцы! Есть ещё люди, а не рабы, которых выпинывают из родных мест, они и топают. Не позарились на "квартиры". В селе жить в квартире - дурдом.
20:30:59 29-05-2026
Жизнь в тесноте может ограничивать рождаемость: исследование. Биологи обнаружили механизм, связывающий перенаселение и генетические мутации: в условиях скученности животные выделяют особый белок, повреждающий ДНК — и этот процесс напоминает последствия радиационного облучения.
В тесноте у животных выделяются химические вещества, которые могут повреждать яйцеклетки, нарушать развитие эмбрионов и вызывать мутации у потомства на протяжении поколений.