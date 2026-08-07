Люди уезжают, но продать свои дома не могут

07 августа 2026, 17:30, ИА Амител

Исчезающая деревня Боровлянка в Сибири/ Фото предоставлено героем публикации / "КП — Новосибирск"

Жительница села Боровлянка в Новосибирской области рассказала "КП-Новосибирск", что населенный пункт постепенно приходит в упадок.

Семья 36-летней коренной жительницы живет здесь поколениями: родители, бабушки и дедушки — местные уроженцы. Жизнь села начала рушиться после банкротства предприятия, на котором работал отец сибирячки, что привело к исчезновению местного хозяйства.

По словам женщины, во многом жизнь села зависела именно от этого предприятия.

«С каждым годом становится только хуже. Работы практически нет. Но, несмотря ни на что, в селе до сих пор живут люди — более 200 человек. Там живут и маленькие дети, и подростки», — делится она.

"Детям нечем заняться"

Сибирячка называет главной проблемой закрытие базовых социальных объектов: почты, магазина и школы.

«Раньше в селе была начальная школа, но ее тоже закрыли. Когда в соседнем селе Владимировка построили полноценную школу с первого по одиннадцатый класс, детей стали возить туда на специальном транспорте», — рассказала сельчанка.

Общественных пространств для детей в деревне нет. Старенькая детская площадка вызывает у местных жителей только горькую усмешку.

"Памятник ветеранам зарос травой"

По словам женщины, вопросы элементарного благоустройства решаются через затяжную переписку с сельсоветом. Этим летом она обнаружила, что мемориал павшим воинам полностью скрылся в сорняках. Обращения по этому поводу пришлось писать весь июнь, хотя трава пошла в рост еще в мае. В итоге порядок наводили сами сельчане, а не коммунальные службы.

«Я могу сказать примерно: около 20–25 человек за последнее время уехали вместе с детьми. Это только за полгода. Очень много домов стоят пустыми. Люди уезжают, но продать эти дома невозможно. А кто бы там купил? Жизни же нет», — отметила она.

"Село не заброшено"

В администрации Кудельно-Ключевского сельсовета заявили, что памятник ветеранам стоит на балансе администрации, а детская площадка была установлена относительно недавно — в 2020 году. Также представители власти не согласились с тем, что Боровлянка исчезает.

«В 2022 году был проведен капитальный ремонт памятника, его полностью восстановили. Ежегодно он обкашивается. За ним следит Владимирская средняя школа: у ребят создана волонтерская группа, они помогают благоустраивать территорию», — сообщили в администрации.

В 2025 году в селе появилась летняя сцена, на которую направили около 645 тысяч рублей. Сельсовет регулярно организует досуг для населения. Так выглядит сцена, которая установлена на окраине деревни:

Среди прошедших событий власти называют детский новогодний утренник, Масленицу, круглый стол с родственниками участников СВО и школьный митинг. Также запланированы новые праздники, для которых администрация помогает с костюмами и аппаратурой.

Чиновники признают факт оттока населения: люди забирают детей в город, оставляя участки. Однако, как подчеркнули в сельсовете, у этой земли есть собственники, которые просто не следят за своим имуществом.