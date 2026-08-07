Жители сибирской деревни пытаются спасти ее от исчезновения
Люди уезжают, но продать свои дома не могут
07 августа 2026, 17:30, ИА Амител
Жительница села Боровлянка в Новосибирской области рассказала "КП-Новосибирск", что населенный пункт постепенно приходит в упадок.
Семья 36-летней коренной жительницы живет здесь поколениями: родители, бабушки и дедушки — местные уроженцы. Жизнь села начала рушиться после банкротства предприятия, на котором работал отец сибирячки, что привело к исчезновению местного хозяйства.
По словам женщины, во многом жизнь села зависела именно от этого предприятия.
«С каждым годом становится только хуже. Работы практически нет. Но, несмотря ни на что, в селе до сих пор живут люди — более 200 человек. Там живут и маленькие дети, и подростки», — делится она.
"Детям нечем заняться"
Сибирячка называет главной проблемой закрытие базовых социальных объектов: почты, магазина и школы.
«Раньше в селе была начальная школа, но ее тоже закрыли. Когда в соседнем селе Владимировка построили полноценную школу с первого по одиннадцатый класс, детей стали возить туда на специальном транспорте», — рассказала сельчанка.
Общественных пространств для детей в деревне нет. Старенькая детская площадка вызывает у местных жителей только горькую усмешку.
"Памятник ветеранам зарос травой"
По словам женщины, вопросы элементарного благоустройства решаются через затяжную переписку с сельсоветом. Этим летом она обнаружила, что мемориал павшим воинам полностью скрылся в сорняках. Обращения по этому поводу пришлось писать весь июнь, хотя трава пошла в рост еще в мае. В итоге порядок наводили сами сельчане, а не коммунальные службы.
«Я могу сказать примерно: около 20–25 человек за последнее время уехали вместе с детьми. Это только за полгода. Очень много домов стоят пустыми. Люди уезжают, но продать эти дома невозможно. А кто бы там купил? Жизни же нет», — отметила она.
"Село не заброшено"
В администрации Кудельно-Ключевского сельсовета заявили, что памятник ветеранам стоит на балансе администрации, а детская площадка была установлена относительно недавно — в 2020 году. Также представители власти не согласились с тем, что Боровлянка исчезает.
«В 2022 году был проведен капитальный ремонт памятника, его полностью восстановили. Ежегодно он обкашивается. За ним следит Владимирская средняя школа: у ребят создана волонтерская группа, они помогают благоустраивать территорию», — сообщили в администрации.
В 2025 году в селе появилась летняя сцена, на которую направили около 645 тысяч рублей. Сельсовет регулярно организует досуг для населения. Так выглядит сцена, которая установлена на окраине деревни:
Среди прошедших событий власти называют детский новогодний утренник, Масленицу, круглый стол с родственниками участников СВО и школьный митинг. Также запланированы новые праздники, для которых администрация помогает с костюмами и аппаратурой.
Чиновники признают факт оттока населения: люди забирают детей в город, оставляя участки. Однако, как подчеркнули в сельсовете, у этой земли есть собственники, которые просто не следят за своим имуществом.
18:11:13 07-08-2026
Я могу назвать таких шесть названий сел, только из одного своего района! + два или даже три которые уже исчезли!
Что могут сделать жители одной деревни, против государственной политики?!?
18:44:14 07-08-2026
Гость (18:11:13 07-08-2026) Я могу назвать таких шесть названий сел, только из одного св... А чё вы мне то минусуете?
Как будто я это все делаю...!?
20:01:28 07-08-2026
И что ? Везде так. Доживают пенсионеры, даже в Барнауле. Молодёжи в крае делать нечего! Лучше без образования по 120 тр в Москве зарабатывать минус 70 на съем, уже жить можно.
Политика правительства. Не нужно никому сельское хозяйство. Очень жаль! Таких нужно поддерживать, как во всех РАЗВИТЫХ странах.
21:12:36 07-08-2026
Гость (20:01:28 07-08-2026) И что ? Везде так. Доживают пенсионеры, даже в Барнауле. Мол... Смешно спорить с тем, насколько выросла производительность труда в с/х Алтайского края за 30 лет. Просто нет необходимости в таком количестве сельских жителей. Фермерские хозяйства прекрасно справятся втрое меньшим персоналом. Сборы зерновых в ВК превышают все Советские достижения при меньшем количестве сельского населения. Парадокс?
22:01:49 07-08-2026
Гость (21:12:36 07-08-2026) Смешно спорить с тем, насколько выросла производительность т... Это по бумагам наверное,2 человека работает у фермера и собирает сельхоз продукции в разы больше,было,писали не так давно-коров стало меньше,зато молока стало больше,аж умиляешься от таких результатов
21:18:35 07-08-2026
Гость (20:01:28 07-08-2026) И что ? Везде так. Доживают пенсионеры, даже в Барнауле. Мол... Развитые это кто? А политика да, не понятная - хотим своё производство или не хотим.. Сельское хозяйство и промышленность взаимосвязаны, развитие обороны без с.х. деньги на ветер..
00:22:10 08-08-2026
645 тысяч рублей за ту коробку на фото? Это отмыв денег. Там больше половины явно в карманы осело кому-то.
08:35:30 08-08-2026
Гость (00:22:10 08-08-2026) 645 тысяч рублей за ту коробку на фото? Это отмыв денег. Там... Посчитай, сколько лишь заливка фундамента стоить будет. + объект удаленный. Вы если не в курсе за стоимость, то и кукарекать не стоит.
11:28:15 08-08-2026
Гость (08:35:30 08-08-2026) Посчитай, сколько лишь заливка фундамента стоить будет. + об... За такую сумму готовый дом на фундаменте, на два этажа плюс баня и земельный участок с посадками купить можно. А не только вот эту коробку без отделки.
07:38:23 08-08-2026
Чё кукарекать, пусть хоть раз на выборы сходит и сделает правильный свой выбор
08:57:31 08-08-2026
Гость (07:38:23 08-08-2026) Чё кукарекать, пусть хоть раз на выборы сходит и сделает пра... И траву у памятника выкосит.
14:04:02 08-08-2026
Людям нечем заняться, но усмехаясь смотрят на детскую площадку...