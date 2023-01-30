В Алтайском крае зимой резко выросли цены за услуги ЖКХ. Рассказываем, в каком из трёх крупных городов региона приходится платить больше всего

30 января 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае после декабрьского увеличения тарифов на коммунальные услуги жители второй месяц подряд получают шокирующие их своими суммами квитанции. В дело вмешалась краевая прокуратура и начала проверку, законно ли установлены такие цены. Тем временем Алтакрайстат опубликовал данные на 23 января текущего года по трём крупнейшим городам региона – Барнаул, Бийск и Рубцовск, показав, какие тарифы на отопление, горячую и холодную воду установлены в них и на сколько эти цены отличаются от среднекраевых.

В каком городе самое дорогое отопление?

В среднем по Алтайскому краю цена одной гигакалории тепловой энергии составляет 2426,76 руб.

В Барнауле эта цифра не самая высокая – 2488,01 руб. А вот рубцовчанам повезло меньше, им тепло обойдётся в 2505,54 руб. за Гкал. В обоих городах отоплением в основном занимается Сибирская генерирующая компания. А вот в третьем городе края, где дома отапливаются также этой фирмой, цена за гигакалорию ниже среднекраевой. В Бийске за это выставлен тариф в 2220,05 руб.

Где самая дорогая горячая вода?

Средняя цена за "куб" горячей воды во всём Алтайском крае – 180,95 руб. При этом барнаульцы за неё платят, по данным статистики, 188,32 руб./куб.м. Это самые высокие цены среди трёх крупнейших городов. На втором месте идёт Рубцовск – 182,42 руб./куб.м. А вот в Бийске цена за кубометр горячей воды ниже среднего показателя по краю, там платят 161,81 руб. за куб.м.

Кто платит больше всего за холодную воду?

Оплата за холодную воду строится из двух тарифов – водоснабжение и водоотведение. Первый тариф в среднем по краю составляет 27,01 руб. за кубометр, второй – 25,47 руб.

Это единственные из показанных Алтайкрайстатом услуг, где барнаульцы платят меньше, чем в среднем по краю. Водоснабжение в Барнауле стоит 26,6 руб./куб.м, а водоотведение – 23,3 руб./куб.м.

В Бийске самое дорогое водоснабжение – 27,95 руб., а вот водоотведение на втором месте – 26,96 руб. В Рубцовске картина обратная: водоснабжение – 27,08 руб. (второе место), а вот водоотведение самое дорогое из трёх городов – 30,85 руб.

Конечно, самую большую сумму в квитанциях из этих четырёх тарифов даёт отопление, так как там суммы значительно выше. Поэтому рубцовчанам здесь повезло меньше всех.

О том, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ, читайте в нашем материале.