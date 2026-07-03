Сбер опубликовал список страховщиков с реальными выплатами по ипотеке

В рейтинг вошли 16 компаний, которые работают на рынке ипотечного страхования жизни

03 июля 2026, 16:30, ИА Амител erid: 2W5zFJeLWcR

Руслан Вестеровский / Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

Сбер впервые опубликовал рейтинг страховых компаний по доле выплат в рамках ипотечного страхования жизни. В основу списка легли данные за период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Перечень включает 16 участников рынка. При составлении рейтинга специалисты учитывали, в какой доле страховых случаев компании погасили ипотечный долг клиентов. В Сбере считают, что открытая статистика поможет заемщикам оценивать не только стоимость полиса, но и надежность страховщика и условия договора.

Кто возглавил рейтинг

Первое место заняла компания "Сбербанк страхование жизни". Она провела выплаты в 86,2% страховых случаев. На второй строчке расположилось АО "Согаз" с показателем 54,29%, на третьей — САО "РЕСО-Гарантия", которое погасило ипотеку клиентов в 52,17% случаев.

В пятерку лидеров также вошли ПАО "Росгосстрах" и "Абсолют Страхование". Их показатели составили 48,21% и 46,15% соответственно.

Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбера Руслан Вестеровский представил данные на Финансовом конгрессе Банка России. Он назвал публикацию рейтинга одним из шагов к большей прозрачности рынка ипотечного страхования.

По его словам, список должен помочь заемщикам внимательнее подходить к выбору компании. Клиентам предлагают учитывать не только цену договора, но и вероятность выплаты, качество обслуживания и правила урегулирования страхового случая.

Почему одной цены недостаточно

Сейчас многие заемщики воспринимают страхование жизни прежде всего как способ снизить ставку по ипотеке. Поэтому при оформлении полиса они часто выбирают самый дешевый вариант и не оценивают его как защиту семьи от финансовых рисков.

В Сбере считают, что такой подход необходимо менять. При наступлении страхового случая компания должна быстро включаться в процесс, самостоятельно запрашивать необходимые документы и без лишних задержек принимать решение о выплате.

Публичный рейтинг, по замыслу авторов, даст клиентам больше информации для выбора и одновременно подтолкнет страховые компании к улучшению сервиса. Чем понятнее и открытее станут данные о реальных выплатах, тем проще заемщикам оценить, насколько страховщик готов выполнить свои обязательства в сложной жизненной ситуации.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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