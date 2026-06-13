Сборная США выиграла на ЧМ по футболу с крупным счетом впервые за 96 лет

Это первая победа американцев с разницей в три и более мяча на мировых первенствах с 1930 года

13 июня 2026, 13:27, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: сгенерировано "Яндексом" / amic.ru

13 июня сборная США одержала разгромную победу над командой Парагвая со счетом 4:1 в стартовом матче домашнего чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

Эта победа стала для американцев первой с разницей в три и более мяча на мировых первенствах с 1930 года. В истории участия сборной США в чемпионатах мира такое случалось лишь дважды — оба случая пришлись на дебютный турнир 1930 года. Тогда на групповом этапе американцы обыграли сборные Бельгии и Парагвая с одинаковым счетом 3:0. Следующий матч сборная США проведет 19 июня против команды Австралии.

Чемпионат мира проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Он завершится 19 июля. Турнир отличается расширенным форматом: впервые в нем участвуют 48 команд, разделенных на 12 групп. В стадию 1/16 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.