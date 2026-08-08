Сестра загадочно погибшей в Новосибирске Анны Шварц добивается продолжения расследования

Причину смерти женщины так и не установили, а сожитель, фигурировавший в деле, пропал из поля зрения родных

08 августа 2026, 20:41, ИА Амител

Машина Следственного комитета / Фото: amic.ru

В Дзержинском районе Новосибирска в июле 2024 года пропала 40‑летняя Анна Шварц. "КП-Новосибирск" раскрыл подробности этой трагической истории.

Женщина ушла из дома 11 июля и не вернулась. Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" подключились к поискам и особо подчеркивали, что Анне требовалась медицинская помощь из‑за имевшегося у нее редкого заболевания и инвалидности.

Останки женщины обнаружили лишь в апреле 2025 года. Их случайно нашел прохожий в лесополосе примерно в пяти километрах от дома Анны — рядом с частным сектором и озером.

Установить личность погибшей удалось не сразу: сначала для ДНК‑исследования предоставили образцы матери Анны, но в процессе возникли сложности. К тому же мать женщины скончалась, не дождавшись результатов.

В итоге для экспертизы использовали волосы с расчески матери — материал предоставила сестра Анны, Евгения.

После внесения данных в общую базу ДНК выявили совпадение, а последующие экспертизы окончательно подтвердили, что останки принадлежат Анне.

Похоронить сестру Евгения смогла только в декабре 2025 года. При этом, по ее словам, причину смерти так и не установили.

Анна жила в Новосибирске с мужчиной, с которым была знакома около десяти лет. В городе пара прожила примерно два года. Мужчина работал вахтовым методом, жилье, как он утверждал, предоставляло предприятие. Совместных детей у них не было, серьезных конфликтов, по словам сестры, тоже не случалось.

«Из‑за болезни Анна не работала и нуждалась в регулярном приеме лекарств. Незадолго до исчезновения Евгения через знакомых передала для сестры препараты — их принял сожитель Анны. Позже он сообщил, что женщина пропала: по его версии, она вышла из дома за хлебом, оставив телефон, и не вернулась. Близкие в тот же день обратились в полицию, но поиски не дали результата», — говорится в публикации.

Сестра погибшей недоумевает, почему останки не обнаружили раньше: место находится неподалеку от жилой зоны и популярного у местных жителей озера, летом там бывает много людей. При этом находка случилась в апреле, уже в темное время суток.

Сейчас Евгения добивается продолжения расследования, чтобы выяснить обстоятельства гибели сестры. Она рассматривает несколько версий. Одна из них связана с состоянием здоровья Анны: неизвестно, сколько времени женщина провела без необходимых препаратов и могла ли из‑за болезни потерять ориентацию.

Другая версия предполагает возможную причастность сожителя, однако он прошел проверку на полиграфе — подозрительных данных выявлено не было. После этого мужчина перестал выходить на связь, и Евгения не знает, где он находится сейчас.

Женщина обращалась за содействием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, поскольку считает важным до конца разобраться в том, что произошло с ее сестрой.