Трагедия произошла в 2021 году

18 июля 2026, 21:30, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В феврале 2021 года, Новосибирск потрясла история исчезновения Екатерины — девушки с яркой внешностью и афрокудрями. Она пропала из арендованного дома в Дзержинском районе. Несмотря на масштабные поиски полиции и волонтеров, ее тело, залитое бетоном, обнаружили лишь через пять месяцев в овраге у поселка Рыбачьего.

Спустя пять лет после трагедии дело официально закрыто, а за смерть сибирячки никто не понес наказания. Как сообщает "КП-Новосибирск", причиной тому стали юридические нюансы и трагическое стечение обстоятельств.

Двойная жизнь зоозащитницы

Перебравшись в столицу Сибири в 2016 году, Екатерина была известна многим как активистка-зоозащитница, бравшая животных на передержку. Когда родные потеряли с ней связь, они обратились в полицию. В ходе следствия вскрылась тайна: девушка не рассказала близким о своей второй работе. Под именем "госпожа Стелла" она размещала анкеты на сайтах эскорт-услуг.

«Естественно, я не знала о таких подробностях Катиной жизни. Об этом я узнала уже от оперативника», — рассказывала тогда "КП-Новосибирск" мама Кати.

Женщина также сообщила полицейским, что ее дочь была диабетиком. Именно этот факт стал ключевой зацепкой для Следственного комитета, возбудившего дело по статье "Убийство". Сыщики начали проверять окружение Кати, включая представителей ее специфической сферы деятельности.

Признание шоколатье

Одной из центральных фигур допросов стал Алексей* — владелец местной шоколадной фабрики, с которым девушка общалась. На следствии мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что приехал к Екатерине в феврале и обнаружил ее мертвой.

«Он не стал звонить в скорую или полицию. Испугался, что такой прецедент в его жизни может плохо сказаться на бизнесе и его репутации. Он вывез тело Кати в овраг и оставил там, а потом залил бетоном», — рассказали в правоохранительных органах.

Как выяснилось, девушка умерла от приступа.

«Диабет убил мою дочь. Расследование вели профессионалы с большой буквы: у меня нет повода сомневаться в чем-либо. Все установлено, вплоть до последнего сообщения Кати», — сказала мать умершей.

Юридический тупик

Несмотря на признание Алексея в сокрытии тела, привлечь его к ответственности за гибель девушки оказалось невозможно. Экспертиза подтвердила слова мужчины: Екатерина действительно умерла до его прихода или непосредственно в момент встречи от естественных причин.

Поскольку состава преступления в виде убийства или умышленного причинения вреда здоровью нет, а статья за несообщение о смерти (без цели скрыть преступление в УК РФ) отсутствует, следствие было вынуждено прекратить уголовное преследование. Дело об убийстве закрыто.

*Имя изменено