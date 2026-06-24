Школьница из Барнаула выиграла экспедицию на Северный полюс

Поездка пройдет уже в августе

24 июня 2026, 15:05, ИА Амител

Экспедиция на Северный полюс / Фото: сайт "Наука.РФ"

Ученица барнаульской гимназии № 42 Мария Береговая победила в конкурсе "Ледокол знаний — 2026" и получила возможность отправиться в экспедицию на Северный полюс, сообщает "Катунь 24".

Такой результат девочка показала в конкурсном отборе от "Росатома". Вместе с ней арктические просторы посетят 27 лучших школьников из разных регионов России. Они отправятся в путешествие на борту атомного ледокола "50 лет Победы" в августе.

Отборочный марафон стартовал за несколько месяцев до решающего этапа. 11 июня очные полуфиналы состоялись на площадках Росмолодежи во всех федеральных округах, а также в московском музее "Атом". Жюри, в состав которого вошли специалисты из атомной сферы и представители Министерства просвещения, изучило сотни заявок и выбрало 48 сильнейших конкурсантов.

В финальном состязании старшеклассники и студенты колледжей демонстрировали эрудицию не только в физике и географии, но и в современных атомных технологиях. Как сообщает Минобрнауки Алтайского края, одной из центральных тем испытаний стала ядерная медицина.