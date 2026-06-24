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Школьница из Барнаула выиграла экспедицию на Северный полюс

Поездка пройдет уже в августе

24 июня 2026, 15:05, ИА Амител

Экспедиция на Северный полюс / Фото: сайт "Наука.РФ"
Экспедиция на Северный полюс / Фото: сайт "Наука.РФ"

Ученица барнаульской гимназии № 42 Мария Береговая победила в конкурсе "Ледокол знаний — 2026" и получила возможность отправиться в экспедицию на Северный полюс, сообщает "Катунь 24".

Такой результат девочка показала в конкурсном отборе от "Росатома". Вместе с ней арктические просторы посетят 27 лучших школьников из разных регионов России. Они отправятся в путешествие на борту атомного ледокола "50 лет Победы" в августе.

Отборочный марафон стартовал за несколько месяцев до решающего этапа. 11 июня очные полуфиналы состоялись на площадках Росмолодежи во всех федеральных округах, а также в московском музее "Атом". Жюри, в состав которого вошли специалисты из атомной сферы и представители Министерства просвещения, изучило сотни заявок и выбрало 48 сильнейших конкурсантов.

В финальном состязании старшеклассники и студенты колледжей демонстрировали эрудицию не только в физике и географии, но и в современных атомных технологиях. Как сообщает Минобрнауки Алтайского края, одной из центральных тем испытаний стала ядерная медицина.

Анастасия Губанова / Фото: barnaul.org

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Комментарии 16

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Трагати

15:29:56 24-06-2026

вот это потрясающий приз.

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Гость

15:56:45 24-06-2026

Именно об этом и мечтает каждый житель)))

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Гость

16:04:17 24-06-2026

Гость (15:56:45 24-06-2026) Именно об этом и мечтает каждый житель))) ... а не надо за каждого говорить. я за бесплатно не поеду

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Гость

16:14:12 24-06-2026

Гость (16:04:17 24-06-2026) а не надо за каждого говорить. я за бесплатно не поеду ... Так вам и не предлагают. Вы мозгой не выросли.

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Гость

19:23:06 24-06-2026

Гость (16:14:12 24-06-2026) Так вам и не предлагают. Вы мозгой не выросли.... Не выросших мозгой только 4 тела отметилось. Их должно быть больше. Куда спрятались? Пиво пьют что ли?

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Гость

16:21:29 24-06-2026

С точки зрения логики и механики атомный ледокол это пароход

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Гаргантюа Абрамович Рабле

17:06:48 24-06-2026

Молодчина Марья Алексеевна! Удачи в дальнейшем и покорения Арктики, привези батюшке белого медведя))

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Гость

19:09:38 24-06-2026

Вместе с ней арктические просторы посетят 27 лучших школьников из разных регионов России.----- вот они рады, наверное😃🥱

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Роман

21:46:38 24-06-2026

не понимаю ёрничания некоторых комментаторов. путевка стоит 3.6млн. руб. Уж это путешествие запомнится гораздо сильнее, чем ваши поездки в Завьялово, Горный или Турцию

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Гость

14:19:50 27-06-2026

Роман (21:46:38 24-06-2026) не понимаю ёрничания некоторых комментаторов. путевка стоит ... Запомнится, запомнится)) тут вы не ошибаетесь😃😀🙃

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Гость

22:12:52 24-06-2026

Да предоставь ей выбор: поездка или налик, 100% взяла бы бабло.

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Элен без ребят

22:12:49 25-06-2026

Гость (22:12:52 24-06-2026) Да предоставь ей выбор: поездка или налик, 100% взяла бы баб... по себе всех не суди

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Tv

23:06:46 24-06-2026

И так в Сибири живём
Решили "Им этого недостаточно, надо на север где ещё холоднее"
Во👍

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Элен без ребят

22:13:22 25-06-2026

Tv (23:06:46 24-06-2026) И так в Сибири живём Решили "Им этого недостаточно, надо... мерзнешь, бедолага?

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Гость

08:33:43 25-06-2026

Лучше бы в Тайланд девчонку отправили, а еще лучше в Америку, нахрена ей летом морозиться на полюсе.

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Элен без ребят

22:11:14 25-06-2026

очень круто! эта поездка точно запомнится на всю жизнь! даже немного завидно, если честно 😔

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