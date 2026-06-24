Барнаульская выпускница покорила ЕГЭ и стала первой мультибалльницей региона
Путь к высоким результатам оказался непростым и потребовал значительных усилий
24 июня 2026, 08:11, ИА Амител
Выпускница барнаульской гимназии № 45 Анастасия Губанова стала первой мультибалльницей Алтайского края в 2026 году. Девушка получила максимальные результаты сразу по двум предметам ЕГЭ — литературе и обществознанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.
По словам выпускницы, подготовку к экзаменам она начала еще летом перед 11-м классом. Такой подход позволил ей равномерно распределить учебную нагрузку в течение года. Анастасия призналась, что путь к высоким результатам оказался непростым и потребовал значительных усилий.
«В процессе подготовки были моменты, когда все казалось невозможным, тогда мне помогали две вещи. Первое — небольшой отдых, например, на зимних каникулах, а второе — привычка. К весне я уже совершенно привыкла к тому ритму жизни и учебы, поэтому долгие часы ежедневной подготовки стали обыденностью и необходимым делом для достижения цели», — рассказала выпускница.
Девушка отметила, что ключевую роль в подготовке играет дисциплина. По ее мнению, мотивация и целеустремленность важны, однако именно регулярная работа позволяет добиться результата.
«Для меня этот путь стал этапом жизни, который дал новые умения, возможности и качества. Такого результата я достигла не только благодаря собственным усилиям, но и благодаря поддержке людей вокруг. Важно идти к своей цели и быть готовым к трудностям, но не терять надежды», — подчеркнула Анастасия.
По данным администрации города, по состоянию на 23 июня в Барнауле 28 выпускников получили 29 максимальных результатов на Едином государственном экзамене.
08:28:39 24-06-2026
Ну конечно же приличная энная сумма на репетиторов!...
ЕГЭ блин...
К слову о вчерашней новости, что всё высшее образование скоро станет ПТУ!!!?...
09:04:44 24-06-2026
Гость (08:28:39 24-06-2026) Ну конечно же приличная энная сумма на репетиторов!... Е... И тем не менее, девушка просто молодец! Но похоже, собирается идти по гуманитарной линии, если сдавала обществоведение!!!
09:30:20 24-06-2026
Знаю нескольких стобальников - один курьером сейчас, вторая на кассе в Пятерочке работают. Хорошо, если у нее все по нормальному сложится.
11:49:25 24-06-2026
ыть (09:30:20 24-06-2026) Знаю нескольких стобальников - один курьером сейчас, вторая ... Да, есть такой тип людей, у которых мозги вроде хорошие, но не хватает смелости и хватки, они очень хорошие исполнители, но серые мышки в жизни.
09:41:57 24-06-2026
Умничка!
09:58:04 24-06-2026
Мне кажется, все будет у Настеньки хорошо! Я знаю её и её родителей с первого класса! Они помогут Настеньке выйти в хорошие специалисты со временем..
10:02:44 24-06-2026
пора на конкурс красоты.
10:29:17 24-06-2026
Да здравствует 45 Гимназия и все ее педагоги! Вы лучшие!
11:28:08 24-06-2026
Красивая и умная.
Редкое сочетание!
Удачи и настойчивости в жизни!
15:18:02 24-06-2026
Это хорошо Но москва ей не всетит, там лимон за год надо в приличном вузе
08:24:44 25-06-2026
Гость (15:18:02 24-06-2026) Это хорошо Но москва ей не всетит, там лимон за год надо в п... Согласен! Трудно! Тяжело! Но родители, если смогут, то что-нибудь и придумают.А вот при СССР ей все ВУЗы страны были бы рады и сдавала бы Настенька на вступительных всего один экзамен!
10:24:19 25-06-2026
Горожанин. (08:24:44 25-06-2026) Согласен! Трудно! Тяжело! Но родители, если смогут, то что-н... Если 2 предмета по 100, то и 3 наверняка более, чем 90. С такими баллами и в Москве на бюджете много вариантов, если есть медаль, в чем почти уверен, это дополнительные баллы