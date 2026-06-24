Барнаульская выпускница покорила ЕГЭ и стала первой мультибалльницей региона

Путь к высоким результатам оказался непростым и потребовал значительных усилий

24 июня 2026, 08:11, ИА Амител

Анастасия Губанова / Фото: barnaul.org

Выпускница барнаульской гимназии № 45 Анастасия Губанова стала первой мультибалльницей Алтайского края в 2026 году. Девушка получила максимальные результаты сразу по двум предметам ЕГЭ — литературе и обществознанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

По словам выпускницы, подготовку к экзаменам она начала еще летом перед 11-м классом. Такой подход позволил ей равномерно распределить учебную нагрузку в течение года. Анастасия призналась, что путь к высоким результатам оказался непростым и потребовал значительных усилий.

«В процессе подготовки были моменты, когда все казалось невозможным, тогда мне помогали две вещи. Первое — небольшой отдых, например, на зимних каникулах, а второе — привычка. К весне я уже совершенно привыкла к тому ритму жизни и учебы, поэтому долгие часы ежедневной подготовки стали обыденностью и необходимым делом для достижения цели», — рассказала выпускница.

Девушка отметила, что ключевую роль в подготовке играет дисциплина. По ее мнению, мотивация и целеустремленность важны, однако именно регулярная работа позволяет добиться результата.

«Для меня этот путь стал этапом жизни, который дал новые умения, возможности и качества. Такого результата я достигла не только благодаря собственным усилиям, но и благодаря поддержке людей вокруг. Важно идти к своей цели и быть готовым к трудностям, но не терять надежды», — подчеркнула Анастасия.

По данным администрации города, по состоянию на 23 июня в Барнауле 28 выпускников получили 29 максимальных результатов на Едином государственном экзамене.