Сила в единстве. В Родино отправили груз для военнослужащих на Донбасс ко Дню Победы

Бойцы получат технику, автомобили, посылки от родных и подарки к празднику

07 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Погрузка автомобиля / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

5 мая из Родино на Донбасс отправилась фура с техникой, посылками от родных и подарками для военнослужащих, которые находятся на передовой в зоне СВО. Более 20 тонн груза доставят бойцам на донецком направлении ко Дню Победы. В его формировании активно участвовали местные волонтеры, а также жители района, которые предоставили три автомобиля. Родинские предприниматели оказали помощь в комплектации машин, предоставив необходимое оборудование, обмундирование и другую важную технику.

Патриотический праздник

Отправка груза стала настоящим патриотическим событием для района. Праздничное мероприятие прошло на Мемориале Славы в Родино, где собрались активисты Юнармии, школьники, волонтеры, жители сел района, а также ветераны боевых действий и участники СВО. Глава района Сергей Катаманов поблагодарил жителей за поддержку и помощь военнослужащим.

Родинский район активно помогает землякам, ушедшим на фронт, с самого начала специальной военной операции. Помощь в отправке грузов оказывают не только местные жители, но и краевые депутаты, предприниматели, а также руководители фермерских хозяйств. За четыре года из Родинского района на фронт отправили 12 автомобилей, отметил депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Алексей Кривенко.

"Автомобили один из самых частых запросов от бойцов. Там в зоне СВО это позволяет им быть мобильнее, перевозить оборудование, быстрее преодолевать большие расстояния. Благодаря участию наших жителей получается закрывать эти запросы, также стараемся помогать с приобретением другой необходимой технику. Все это помогает в решении боевых задач. А вот посылки от родных, сухие каши и супы от наших волонтеров, рисунки от школьников, поделки от самых маленьких патриотов района – это то, что напомнит ребятам о доме, согреет и поднимет боевой дух", — сказал депутат.

В Родинском районе действуют более 20 волонтерских групп. С 2022 года для помощи бойцам там собрали более четырех миллионов рублей.

Отправка груза / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Поддержка партии и фонда

Организацию отправки груза из Родино поддержали региональное отделение партии "Единая Россия" и благотворительный фонд "Мой Алтай". Как отметил председатель Совета фонда Антон Теслин, поддержка участников СВО и их семей, а также помощь волонтерским движениям в регионе остаются приоритетными направлениями работы фонда. И выразил уверенность, что груз передадут бойцам лично, а собранные вещи помогут им на передовой.

"Сегодня в абсолютно каждом районе есть небольшие волонтерские группы, более крупные объединения. Партия "Единая Россия" и Правительство Алтайского края взаимодействует с большинством из них", — сказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

По его словам, основная задача власти — поддерживать волонтеров и помогать с отправкой груза бойцам, такую работу в крае будет продолжать и дальше.