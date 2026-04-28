Алтайский край оказался в зоне риска природных пожаров в мае из-за сухой погоды

Ключевую роль в формировании пожароопасной обстановки играет погода

28 апреля 2026, 19:35, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в мае 2026 года ожидается повышенный риск природных пожаров — регион вошел в число территорий, где из-за погодных условий возможно ухудшение обстановки. Такой прогноз подготовили специалисты Авиалесоохраны на основе данных Росгидромета.

Речь идет о вероятности превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности. В зоне риска — восточные и центральные районы Алтайского края. В целом по стране потенциально опасная ситуация может сложиться более чем в 40 регионах, включая всю территорию Республики Алтай и ряд соседних субъектов Сибири.

Как отмечают специалисты, ключевую роль в формировании пожароопасной обстановки играет погода. Теплый, сухой и ветреный май приводит к быстрому высыханию травы и почвы, что значительно повышает вероятность возгораний и их быстрого распространения.

При этом основной причиной природных пожаров остается человеческий фактор. В числе наиболее распространенных нарушений — самовольные палы сухой травы, сжигание мусора, незатушенные костры, а также брошенные окурки и спички. Особенно часто такие возгорания возникают на сельхозугодьях, в степях, вдоль дорог и в дачных массивах. В дальнейшем огонь может перекидываться на лесные территории.

Специалисты подчеркивают, что сам по себе прогноз не означает неизбежного роста числа пожаров. Реальная обстановка будет зависеть от соблюдения правил пожарной безопасности населением, а также от оперативности обнаружения и тушения возгораний профильными службами.

В условиях приближающегося теплого сезона жителям Алтайского края напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем, особенно в период выездов на природу и проведения сельскохозяйственных работ.

