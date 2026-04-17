Любителям майских шашлыков метеоролог Александр Люцигер советует следить за прогнозами и "ловить окна"

17 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Значительных погодных аномалий в мае, согласно предварительному прогнозу, в Алтайском крае не ожидается. Об этом amic.ru сообщил замначальника регионального Гидрометцентра Александр Люцигер. Пока данные говорят о том, что средняя температура будет даже выше многолетних значений. Но это вовсе не означает "летнюю" жару: без заморозков тоже не обойдется.

Чуть теплее нормы

По предварительным данным, среднемесячная температура воздуха в Алтайском крае составит +10...+16 градусов.

«Это выше нормы на один-два градуса. Можно предварительно сказать, что месяц ожидается более или менее теплый. Естественно, в течение месяца возможны достаточно большие колебания температуры, чередование волн тепла и холода. В первой, третьей и шестой пятидневках ночные температуры могут уйти в минус», — рассказал Люцигер.Специалист подчеркнул, что заморозки до -4 градусов — вполне нормальное явление для мая в Алтайском крае. Никакой аномалии в этом нет.

А вот по-настоящему летней жары в мае синоптики пока не прогнозируют. Предварительные данные говорят о том, что слишком высоко столбики термометров в третьем месяце весны не поднимутся. Зато дней, когда будут идти дожди, предостаточно. Относительно сухой будет только вторая декада.

Ждать ли тепла на "майских"?

По-настоящему летнего — нет. Как упомянул Александр Люцигер, на первую пятидневку мая прогнозируются ночные заморозки. Днем температура тоже будет не слишком высокой, зато есть высокая вероятность умеренных осадков.

«Погодные условия не очень будут способствовать комфорту тех, кто хочет быть на природе и отдыхать», — заметил метеоролог.Тем, кто уже мечтает о шашлыках, синоптик советует единственную рабочую тактику — ловить окна хорошей погоды, опираясь на краткосрочные прогнозы.

Прогноз может измениться

Люцигер подчеркнул, что алтайский ЦГМС составляет лишь краткосрочные прогнозы на трое суток вперед. Данные на более длительный период уже не такие точные. Так что пока прогноз на май — предварительный. Вероятность, что он изменится, есть.

«Весной вообще любые прогнозы долго не живут. Пока никаких особых аномалий в мае мы не видим. Но это может измениться», — добавил специалист.

Напомним, Александр Люцигер также прокомментировал и холода, которые накрыли Алтайский край в середине апреля. Синоптик подчеркнул, что такая погода — это абсолютная норма для этого времени в регионе. Так что удивляться тому, что за окном может идти снег, не стоит.