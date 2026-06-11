Смерть была рядом: в Барнауле спасли пациента с ножевым ранением груди

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи тяжелых последствий удалось избежать

11 июня 2026, 07:34, ИА Амител

Алтайские хирурги за работой / Фото: amic.ru

В Барнауле врачи Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 спасли мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Об этом сообщили в социальных сетях медицинского учреждения.

По информации больницы, пострадавшего доставила бригада скорой помощи. После осмотра пациента с проникающим ранением медики незамедлительно приняли решение о проведении операции.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Как пояснили специалисты, нож не повредил париетальный листок плевры — наружную оболочку, покрывающую легкие и внутреннюю поверхность грудной клетки.

Врачи отметили, что при более глубоком ранении у пациента мог развиться пневмоторакс — состояние, при котором воздух попадает в плевральную полость и приводит к сдавливанию легкого. Это, в свою очередь, способно вызвать острую дыхательную недостаточность и создать прямую угрозу жизни.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи тяжелых последствий удалось избежать. Однако спустя несколько часов после операции мужчина отказался от дальнейшей госпитализации и покинул медицинское учреждение.

Медики напоминают, что после серьезных травм наблюдение врачей и соблюдение всех рекомендаций играют важную роль в полном восстановлении пациента.