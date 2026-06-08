Сибирячка, похудевшая на 50 кг, рассказала о последствиях операции по удалению 80% желудка

Мария признается, что практически не работала и почти не выходила из дома

08 июня 2026, 22:47, ИА Амител

Мария до и после похудения / Фото предоставлено героиней публикации

Блогер из Новосибирска Мария с псевдонимом homenokmaria похудела на 50 кг. Для этого она прошла через бариатрическую операцию. Своей историей девушка поделилась с "КП-Новосибирск".

Вес девушки достигал 143 килограмма. Она решила обратиться за помощью к врачу-эндокринологу. Обследование показало инсулинорезистентность и сахарный диабет.

В сентябре 2025 года Марии провели мини-гастрошунтирование. Этот вид операции применяется не только для борьбы с лишним весом, но и для лечения сахарного диабета второго типа. Во время вмешательства удаляют около 80% желудка.

Несмотря на то, что у девушки уже был опыт нескольких операций, к реабилитации после бариатрии она оказалась не готова:

«Я думала, что легко это пройду. Но первый месяц был ужасно тяжелым. Я лежала в постели и чувствовала себя инвалидом. Максимум могла дойти до туалета или до кухни», — говорит Мария.

Однажды девушка решила самостоятельно съездить в магазин за продуктами. «В какой-то момент мне стало настолько тяжело идти, что я просто сползла по стенке магазина и сидела там, плакала», — вспоминает она.

После операции появились сильная слабость и истощение. Мария практически не работала и почти не выходила из дома.

«Мне нужно было снимать ролики для блога, но я настолько уставала, что просто отказалась от работы. Под конец первого месяца начала пить витамины и только тогда почувствовала себя живым человеком. До этого было ощущение, будто я просто существую. Я плакала и думала, зачем вообще это сделала. Но врачи объясняли, что такое бывает, и все зависит от исходного состояния организма», — рассказывает она.

Постепенно состояние улучшилось, а вес начал снижаться. Спустя восемь месяцев после операции Мария похудела примерно на 50 килограммов. Одним из самых ярких моментов для девушки стала поездка на Алтай. Раньше она мечтала прокатиться на экстремальной тарзанке над рекой, но не проходила по ограничениям по весу.

«Я специально ехала с мыслью, что обязательно прокачусь. Для меня это было настоящее празднование. Я смогла. Прошла по весу. Прокатились на двух тарзанках — маленькой и высокой», — радуется блогер.