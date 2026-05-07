Беременной из Барнаула впервые в РФ сделали операцию на открытом сердце

Девушка отказалась прерывать беременность, несмотря на обнаруженный тромб в правом желудочке сердца

07 мая 2026, 11:34, ИА Амител

Беременная пациентка / Фото: стоп-кадр с сюжета "Вести Алтай"

Впервые в России беременной уроженке Барнаула провели сложную операцию на открытом сердце. Как сообщают "Вести Алтай", на 20‑й неделе беременности у девушки обнаружили серьезную патологию: во время эхокардиографии выявили пятисантиметровый тромб в правом желудочке сердца. Такое состояние представляло серьезную угрозу — тромб мог закупорить легочную артерию.

За ведение пациентки взялись специалисты сразу нескольких медучреждений: кардиодиспансера, перинатального центра "ДАР" и краевой клинической больницы. Девушка категорически отказалась прерывать беременность, и спустя две недели ее направили на операцию в Санкт‑Петербург — в Национальный медицинский центр им. Алмазова.

Медики провели обширную полостную операцию с использованием искусственного кровообращения: на время сердце пациентки остановили и подключили к специальному аппарату. Главной задачей было одновременно спасти жизнь женщины и сохранить беременность — и врачам это удалось. Случай признан уникальным для России.

После реабилитации девушка вернулась в Барнаул. В конце апреля, на сроке 37 недель, ей сделали кесарево сечение. Пока Ксения восстанавливалась после родов, малыша наблюдали в перинатальном центре "ДАР". Сейчас мать с ребенком уже дома.