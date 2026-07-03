Специалисты предупредили о новом способе обхода двухфакторной аутентификации
Для снижения риска атак специалисты рекомендуют использовать более длинные одноразовые коды
03 июля 2026, 10:47, ИА Амител
Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый способ обхода двухфакторной аутентификации с использованием одноразовых SMS-кодов. При успешной атаке злоумышленники могут получить доступ к учетным записям пользователей и их персональным данным.
Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на лабораторию кибербезопасности Servicepipe, специалисты выявили новую схему, позволяющую обходить защиту аккаунтов, использующих одноразовые коды подтверждения (OTP), отправляемые по SMS.
По данным компании, метод был обнаружен во время анализа отраженной атаки типа SMS-бомбинг. Автоматизированные боты способны не только массово запрашивать отправку кодов подтверждения, но и подбирать одноразовые пароли для авторизации.
В результате злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации пользователей, включая платежные данные.
По оценке экспертов, наиболее уязвимыми являются сервисы, использующие короткие коды подтверждения, поступающие через SMS. В их числе — маркетплейсы, сервисы такси, банковские приложения, службы доставки и каршеринга.
Для снижения риска подобных атак специалисты рекомендуют использовать более длинные одноразовые коды, ограничивать количество попыток их ввода, внедрять антибот-системы, а также по возможности отказаться от SMS-кодов в пользу push-уведомлений или приложений-аутентификаторов.
11:06:42 03-07-2026
Что за детский лепет тут написан? Для снижения риска подобных атак специалисты рекомендуют использовать более длинные одноразовые коды, ограничивать количество попыток их ввода. Как это сможет сделать пользователь сайта? Там стандартно все в настройках. Количество цифр (знаков) пользователь иземенить не может. Также сам сайт определяет количество неверных попыток для входа после которого аккаунт временно блокируется.
12:42:06 03-07-2026
Гость (11:06:42 03-07-2026) Что за детский лепет тут написан? Для снижения риска подобны... а создателям сайтов и приложений специалисты, как понимаю, советы давать не могут? только конечным пользователям?
17:01:10 03-07-2026
Гость (12:42:06 03-07-2026) а создателям сайтов и приложений специалисты, как понимаю, с... Разработчики платформ (сайтов) в большинстве своем имеют высшее техническое образование в своей области. Тем более кто делает сайты для банков и маркетплейсов еще до поступление в вуз знают, что чем сложнее пароль (больше букв, цифр, спецзнаков) тем сложнее будет сбрутить (подобрать) пароль. Чем меньше попыток ввести пароль (временный пароль) тем более защищенный будет аккаунт. Как пример при расчетах в магазинах при крупных покупках нужно правильно ввести четырехзначный (цифры) пинкод. Если три раза ошибся при вводе этого кода карту можешь выкинуть так как она будет автоматически заблокирована (и так во всем мире и не только в РФ). То же самое на сайтах где происходят рассчеты. Ошибся с паролем 3-4 раза доступ будет заблокирован. Восстановить доступ можно только получив смс на привязанный номер телефона или на электронную почту или на оба варианта сразу. Так что учить создателей сайтов защите это глупость. Во первых 99.9999 процентов из них не посещают новостные сайты. Во вторых это как выпускника школы средней учить буквы. В третьих статья написана явно для пользователей, а не для разработчиков, чтобы их попугать.
18:15:08 03-07-2026
Гость (17:01:10 03-07-2026) Разработчики платформ (сайтов) в большинстве своем имеют выс... как написана статья это вопрос к редакторам, а как написан первоисточник - это другое дело. И там таки да, рекомендации даются бизнесу, а не пользователям. И компания как раз того уровня, что бы давать советы разработчикам ПО для крупного бизнеса и банков.
15:43:09 03-07-2026
Гость (11:06:42 03-07-2026) Что за детский лепет тут написан? Для снижения риска подобны... Я вот тоже читал-читал... Закрались сомнения относительно своих умственных способностей
11:22:55 03-07-2026
"Для снижения риска подобных атак специалисты рекомендуют использовать более длинные одноразовые коды, ограничивать количество попыток их ввода, внедрять антибот-системы, а также по возможности отказаться от SMS-кодов в пользу push-уведомлений или приложений-аутентификаторов"
Вот это всё "использовать, ограничивать, внедрять, отказываться..." должен обычный пользователь?
15:13:43 03-07-2026
Короче, если есть деньги, то надо снимать. Пошли они все со своими специалистами и мошенниками, которых , скорее всего, и в банках хватает.
16:29:07 03-07-2026
снимать деньги орзначает потерять деньги. Через месяц полтора реформа. Наличка упадет в 2 раза а деньги на счету нет
08:20:58 04-07-2026
Гость (16:29:07 03-07-2026) снимать деньги орзначает потерять деньги. Через месяц полтор... Не надо писать того чего не понимаешь- если будет деминация по твоей версии в 2 раза- то она будет как в наличке так и на счету банка одинакова.
17:16:26 03-07-2026
То есть, в любом случае обворуют?