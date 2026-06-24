Специалисты рассказали, что взять с собой на случай ночевки в лесу

Отдельное внимание спасатели рекомендуют уделить мобильному телефону

24 июня 2026, 14:07, ИА Амител

Лес / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спасатели напомнили россиянам о правилах безопасности при походах в лес за грибами и ягодами. В числе необходимых вещей специалисты назвали термоодеяло, запас воды и заряженный телефон, пишет РИА Новости.

По данным Главного управления гражданской защиты Московской области, перед походом в лес рекомендуется подготовить минимальный набор предметов, который может помочь в случае непредвиденной ситуации. В частности, специалисты советуют брать с собой термоизолирующее одеяло, небольшой кусок пленки или фольги, которые могут пригодиться при вынужденной ночевке в лесу.

Кроме того, в список необходимых вещей входят дождевик, питьевая вода, продукты питания, лекарства, если их необходимо принимать регулярно, а также спички, фонарь, нож, часы, компас, свисток и средство от насекомых.

Отдельное внимание спасатели рекомендуют уделить мобильному телефону. Перед выходом в лес его необходимо полностью зарядить и по возможности защитить от влаги при помощи герметичного пакета или специального чехла.

Перед поездкой специалисты советуют заранее продумать маршрут, определить время возвращения и обязательно сообщить близким, куда именно планируется поход. Во время нахождения в лесу не рекомендуется сокращать путь через незнакомые участки, болота, овраги и буреломы, поскольку именно такие места нередко становятся причиной травм и потери ориентации.

Также спасатели советуют выбирать яркую одежду, которая хорошо заметна среди деревьев и кустарников.

Если человек заблудился, необходимо как можно скорее позвонить по номеру 112 и сообщить спасателям максимально точные ориентиры — номер квартального столба, линию электропередачи, просеку, овраг или реку. Специалисты также рекомендуют включить геолокацию на телефоне и передать координаты диспетчеру.

В случае отсутствия сигнала связи спасатели советуют подняться на возвышенность, где вероятность появления мобильной сети может быть выше.