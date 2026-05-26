В пожароопасный период рекомендуется использовать специально оборудованные зоны отдыха с мангалами и противопожарным инвентарем

26 мая 2026, 12:35, ИА Амител

Пикник / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Для безопасного отдыха на природе, особенно в лесу, важно выбирать места, свободные от кустарников и высокой травы, предупредила в беседе с РИА Новости Елена Бабура, руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области.

«Клещи предпочитают влажные и затененные участки с густой растительностью, поэтому для пикника лучше выбирать открытые и хорошо освещенные пространства», — добавила она.

Бабура также поделилась простым способом проверить, насколько территория заражена клещами. Для этого нужно провести по траве светлой однотонной тканью. Если на ткани останутся клещи, лучше поискать другое место для отдыха.

Кроме того, она напомнила о важности правильного выбора одежды для посещения леса. Рекомендуется носить светлую одежду, чтобы клещей было легче заметить. Также стоит использовать репелленты, эффективность которых должна быть подтверждена соответствующими сертификатами.

Ранее власти Барнаула рассказали, как город обработают от комаров и клещей.