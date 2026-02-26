Специалисты техцентра навали главные причины запотевания стекол в салоне автомобиля

26 февраля 2026, 14:07, ИА Амител

Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Запотевание стекол в машине — это не просто бытовой дискомфорт, а фактор, напрямую влияющий на безопасность движения. Потеря видимости за рулем повышает риск аварий, и с этой проблемой сталкиваются владельцы как подержанных автомобилей, так и вполне новых. О наиболее распространенных причинах появления конденсата и способах борьбы с ним изданию "Лента.ру" рассказали специалисты мультибрендового техцентра E.N.Service.

Эксперты советуют начинать с самого простого — состояния стекол. За зимний период на их внутренней поверхности образуется стойкий налет, который удерживает влагу. Удалить его можно обычными средствами для мытья окон, но этим работа не ограничивается. Основные источники сырости, как правило, скрываются внутри салона.

«После холодов в ковриках, под сиденьями и в обшивке пола накапливается влага и грязь. Самый доступный способ избавиться от нее — тщательная просушка. В теплый сухой день автомобиль рекомендуют оставить с открытыми дверями, чтобы воздух свободно циркулировал и выводил излишки сырости естественным путем», — отметили эксперты.

Отдельного внимания требуют резиновые уплотнители дверей и окон. Со временем они теряют эластичность, покрываются трещинами и перестают плотно прилегать, из-за чего в салон начинает поступать вода с улицы. Полная замена уплотнителей — самый надежный, но и самый затратный вариант, особенно для машин с большим возрастом, где подходящие детали сложно найти. Поэтому владельцы нередко прибегают к временным решениям: промывают уплотнители, обрабатывают их силиконовой смазкой, заполняют внутренние полости синтетическим шнуром или устанавливают дополнительный универсальный контур поверх старого.

Еще одной причиной постоянной сырости может быть нарушение герметичности кузова. Мастера советуют внимательно осмотреть зоны люка и лобового стекла. Недостаток или старение герметика приводит к тому, что стекла частично отклеиваются, а вода просачивается внутрь, оставляя характерные подтеки. Такие следы — тревожный сигнал, поскольку влага способна повредить электропроводку и привести к серьезным поломкам. Своевременная диагностика в этом случае помогает избежать дорогостоящего ремонта.

На автомобилях с большим пробегом запотевание часто связано со сквозной коррозией. Ржавчина разрушает металл, образуя отверстия, через которые вода беспрепятственно попадает в салон. Проверять стоит типичные проблемные места — колесные арки, стойки кузова, ниши багажника и пространство под запасным колесом. Устранение таких дефектов требует сварочных работ, и специалисты рекомендуют выбирать мастеров по проверенным отзывам, поскольку качественные кузовщики обычно сильно загружены.

Наиболее опасной причиной появления конденсата считается утечка антифриза из радиатора отопителя. Со временем этот элемент изнашивается, и токсичная жидкость начинает испаряться внутри салона. Признаками проблемы могут быть лужа под ковриками или жирная пленка на стеклах. В такой ситуации эксплуатация автомобиля недопустима: пары охлаждающей жидкости вредны для здоровья. Машину необходимо доставить в сервис с отключенной печкой и открытыми окнами. Самостоятельная замена радиатора, как отмечают специалисты, крайне сложна — для этого требуется разборка передней панели, что в гаражных условиях редко удается выполнить качественно.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 27 февраля, пройдет заседание Барнаульской городской Думы. Депутаты обсудят изменения в правила благоустройства, в частности — проблему "машин-подснежников", мешающих уборке снега.