В Барнауле начнут признавать бесхозяйными автомобили, заваленные снегом
Соответствующие изменения в правила благоустройства обсудят на заседании БГД
25 февраля 2026, 19:48, ИА Амител
В пятницу, 27 февраля, пройдет заседание Барнаульской городской Думы. Депутаты обсудят изменения в правила благоустройства, в частности — проблему "машин-подснежников", мешающих уборке снега. Об этом сообщили в пресс-службе БГД.
«В правилах благоустройства прописывается, что машины-подснежники ("разукомплектованные автомобили" стоящие "более 15 дней") будут вывозиться с земель общего пользования администрациями районов с последующим признанием таких транспортных средств бесхозяйными с учетом требований гражданского законодательства», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе думы, порядок работы дополнительно будет утверждаться постановлением администрации Барнаула.
Ранее в краевой столице усилили работу по эвакуации "подснежников". В городской администрации напомнили водителям, что парковаться нужно только в разрешенных местах, иначе техника не может полноценно очищать дороги и вывозить снег.
Как заметила корреспондент amic.ru, большая часть машин, оставленных на длительное время без движения, находится в парковочных карманах. Однако встречаются забытые авто и вдоль дорог, где они создают сложности для коммунальных служб.
Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин говорил, что многие водители игнорируют запрещающие знаки и оставляют автомобили на проезжей части в период снегопадов, из-за чего "становится невозможной полноценная уборка территории".
20:15:48 25-02-2026
Да пожёстче надо, закон есть, пусть работает!
20:53:02 25-02-2026
Гость (20:15:48 25-02-2026) Да пожёстче надо, закон есть, пусть работает!... а если владелец нездоров?
22:42:47 25-02-2026
Гость (20:53:02 25-02-2026) а если владелец нездоров?... Пусть родня убирает,полгорода уже таких "нездоровых" на голову
08:07:21 26-02-2026
Гость (20:53:02 25-02-2026) а если владелец нездоров?... Нездоров, значит продай, сдай, утилизируй, потсавь на платную парковку, купи гараж, и т.д.. Почему проблемы данного кадра должны касаться десяток и сотен жителей и рабочих вокруг? Это общественная земля а не их совбственная, а занимая место на длительное время этими ведрами, это выглядит как захват чужой собственности (земли).
20:48:15 25-02-2026
У нас во дворе у соседнего дома 2 машины таких уже лет 5 стоят, и никому дела нет.
21:39:13 25-02-2026
В Барнауле начнут признавать бесхозяйными автомобили, заваленные снегом.....Скоро снег растает, и "говорильна"ни о чем?
22:43:50 25-02-2026
Зачем придумывать этот огород когда гайцы должны эвакуировать из под запрещающих знаков и так? Может их работать заставить уже?
00:43:48 26-02-2026
Гость (22:43:50 25-02-2026) Зачем придумывать этот огород когда гайцы должны эвакуироват... Потому что полно брошенных машин вовсе не под знаками.
09:58:13 26-02-2026
Гость (00:43:48 26-02-2026) Потому что полно брошенных машин вовсе не под знаками.... А под знаками еще больше стоит и их никто не эвакуирует. ГИБДД вообще от этого самоустранилось.
05:21:23 27-02-2026
Гость (09:58:13 26-02-2026) А под знаками еще больше стоит и их никто не эвакуирует. ГИБ... Они 90% нарушений игнорируют. Чем заняты черт пойми. Да и штрафы смешные со скидочкой
05:23:26 27-02-2026
Гость (09:58:13 26-02-2026) А под знаками еще больше стоит и их никто не эвакуирует. ГИБ... Ведяшкин вешает эти запрещающие знаки гроздьями,а толку если из под них никто не увозит
04:31:24 26-02-2026
08:39:57 26-02-2026
очередная дебильня,дорожная камера находит владельца на раз,а тут проблема?
08:41:28 26-02-2026
Комментаторам поарать только, текст статьи внимательно читайте////"разукомплектованные автомобили", и ведь ни один из вас не задумался, а что это, верно?))
08:52:20 26-02-2026
Ещё бы и из дворов начали убирать металлолом
08:55:50 26-02-2026
Когда уберут металлолом в виде раздолбанных грузовиков вдоль С. Армии?
08:57:07 26-02-2026
В каждом дворе по 3-5 и более таких сугробов. Двор НЕ СТОЯНКА на года - Пора вывозить.
09:15:37 26-02-2026
Строителей 29(гостиница БАРНАУЛ),центр(!!!!) города, гостиница-место временного проживания известных и почитаемых гостей нашего города...."лицо" можно сказать!!!
На парковке уже лет 7-10 стоят 2 ржавых ЗИЛа!!!Уже с разбитыми стеклами, изрисованные, на спущенных колесах! НИКОМУ дела нет!100500 раз обращались в администрацию-одни отписки!
09:28:18 26-02-2026
Гость (09:15:37 26-02-2026) Строителей 29(гостиница БАРНАУЛ),центр(!!!!) города, гостини... Вы зачем так бессовестно врете? Гостиница Барнаул расположена по адресу пл. Победы 3. По пр. Строителей 29 расположен жилой дом в 5 этажей. И насколько я помню, там стоят не ЗИЛы, а ГАЗы.
10:32:47 26-02-2026
Гость (09:28:18 26-02-2026) Вы зачем так бессовестно врете? Гостиница Барнаул расположен... вы из администрации? :):):)
10:40:27 26-02-2026
Гость (10:32:47 26-02-2026) вы из администрации? :):):)... Хороший подход. Вы брешете как собака, а я из администрации....
10:35:28 26-02-2026
Гость (09:28:18 26-02-2026) Вы зачем так бессовестно врете? Гостиница Барнаул расположен... Данная парковка хорошо видна ВСЕМ гостям гостиницы! И к 5-этажке данная парковка НИКАК не относится! Так вас устроит?
ЗИЛы, ГАЗы....хоть ПАЗы...факт, что данные ржавые ведра с болтами стоят там годами и никому дела нет!
10:45:12 26-02-2026
Гость (10:35:28 26-02-2026) Данная парковка хорошо видна ВСЕМ гостям гостиницы! И к 5-эт... Вы снова брешете... Как гости гостиницы, окна номеров которых выходят на Красноармейский, могут видеть машины находящиеся с другой стороны здания? Это один. Теперь два. А к какому зданию относится данная парковка? Один грузовик стоит недалеко от лесенки ведущей к ПП, там рядом еще Ока, снегом заваленная, стоит. Второй грузовик находится метрах в 10-15 от них.
05:25:51 27-02-2026
Гость (10:45:12 26-02-2026) Вы снова брешете... Как гости гостиницы, окна номеров которы... А что это меняет? Факт остается фактом. За раздолбанными машинами в городе никто не следит.
09:42:40 26-02-2026
Приняли бы еще меры с самовольно-вырытыми погребами во дворах, задолбали они. А что случись пользователь погреба в сторону, а управляшка в ответе или председатель ТСЖ.
11:16:55 26-02-2026
Гость (09:42:40 26-02-2026) Приняли бы еще меры с самовольно-вырытыми погребами во двора... да.. наверное 99 % уже заброшены лет 20
в соседнем дворе в прошлом году бульдозером все сравняли штук 20 было
05:26:53 27-02-2026
Гость (11:16:55 26-02-2026) да.. наверное 99 % уже заброшены лет 20в соседнем дворе... И поделом
09:56:25 26-02-2026
На муниципальной земле на парковке между театром Музкомедии и зданием Сбера стоят уже года 3 два таких подснежника - уже их начали разбирать даже потихоньку на запчасти.
А возможно они числятся в угоне или участвовали в каком то ДТП например и тут брошены...
Опять же стоит даже в тч Крузак 80ка - очень бы подошел парням на СВО, что стоит без дела.
11:47:49 26-02-2026
Наводка (09:56:25 26-02-2026) уже их начали разбирать даже потихоньку ... можно еще закон выпустить - стоит год машина - можно кому на запчасти что кому нужнее разобрать
11:07:36 26-02-2026
Давно пора, под дворник уведомление и через 15 дней вывоз. Весь город уже в автометаллосугробах, которые стоят с прошлой зимы.
12:43:06 26-02-2026
Могу сразу дать адрес: пр. Ленина, 102. На газоне возле дома лет 10-13 стоит автомобиль черного цвета, сначала был с номерами, а потом кто-то снял. Может кому-нибудь нужен?! Стоит над канализационными трубами. Каждый год раза 2-3 приезжают Аварийные службы, аккуратненько подкапывают, чтобы автомобиль не свалился, ремонтируют канализацию и снова, уже неряшливо, закапывают.