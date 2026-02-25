В Барнауле начнут признавать бесхозяйными автомобили, заваленные снегом

Соответствующие изменения в правила благоустройства обсудят на заседании БГД

25 февраля 2026, 19:48, ИА Амител

Заснеженный автомобиль в Барнауле / Фото: amic.ru

В пятницу, 27 февраля, пройдет заседание Барнаульской городской Думы. Депутаты обсудят изменения в правила благоустройства, в частности — проблему "машин-подснежников", мешающих уборке снега. Об этом сообщили в пресс-службе БГД.

«В правилах благоустройства прописывается, что машины-подснежники ("разукомплектованные автомобили" стоящие "более 15 дней") будут вывозиться с земель общего пользования администрациями районов с последующим признанием таких транспортных средств бесхозяйными с учетом требований гражданского законодательства», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе думы, порядок работы дополнительно будет утверждаться постановлением администрации Барнаула.

Ранее в краевой столице усилили работу по эвакуации "подснежников". В городской администрации напомнили водителям, что парковаться нужно только в разрешенных местах, иначе техника не может полноценно очищать дороги и вывозить снег.

Как заметила корреспондент amic.ru, большая часть машин, оставленных на длительное время без движения, находится в парковочных карманах. Однако встречаются забытые авто и вдоль дорог, где они создают сложности для коммунальных служб.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин говорил, что многие водители игнорируют запрещающие знаки и оставляют автомобили на проезжей части в период снегопадов, из-за чего "становится невозможной полноценная уборка территории".