Преемники Перфильева. Кто может стать новым министром спорта Алтайского края

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев официально с 19 апреля покинул пост, который занимал почти три с половиной года. По словам министра, его решение вызвано семейными обстоятельствами. По сведениям источников amic.ru, сейчас в правительстве края рассматривают три кандидатуры, кто может возглавить ведомство вместо Алексея Перфильева.

Кого рассматривают на должность министра?

Единственный заместитель министра спорта Максим Рябцев ожидаемо стал временно исполняющим обязанности главы ведомства. Рябцев уже присутствовал на заседании правительства Алтайского края, которое прошло 18 апреля. Сам Алексей Перфильев в интервью amic.ru говорил, что после своего ухода видит в кресле министра Максима Рябцева и якобы рекомендовал Виктору Томенко именно его кандидатуру. Однако, по сведениям amic.ru, в правительстве региона не рассматривают Рябцева в качестве основного кандидата.

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Сейчас власти региона рассматривают два основных претендента на должность министра. Один из них — президент краевой Федерации шахмат и известный алтайский экономист Артём Поломошнов. По сведениям amic.ru, именно он был одним из фаворитов на должность министра спорта региона в 2018 году, но Виктор Томенко якобы остановился на выборе Алексея Перфильева после рекомендации помощника президента РФ Игоря Левитина. Впрочем, как утверждают источники, Артём Поломошнов пока не дал согласия на работу в правительстве Алтайского края и намерен остаться в должности президента краевой Федерации шахмат.

Второй кандидат — директор института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» Олег Баянкин. Его называют человеком, лояльным к Алексею Перфильеву. Однако по поводу кандидатуры Олега Баянкина, говорят источники, в правительстве Алтайского края есть сомнения.

Среди других кандидатов, которые являются «запасными», в правительстве региона называют бывшего замминистра спорта Алтайского края Юрия Самсоненко и директора краевой спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко Юрия Морозова.

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В любом случае Виктор Томенко сделает свой выбор уже в ближайшее время.

Почему и куда ушёл Алексей Перфильев?

Бывший министр спорта региона заявил, что его решение вызвано семейными обстоятельствами. Перфильев отметил, что не планирует переезжать в Москву. Хотя экс-чиновник неоднократно повторял, что не держится за свою должность. В большом интервью amic.ru летом 2021 года министр говорил, что в любом случае в будущем намерен переехать на другую работу в столицу. По сведениям amic.ru, Алексей Перфильев будет работать в крупной фармацевтической компании. Впрочем, эти планы могут измениться.