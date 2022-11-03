В сборную России по хоккею на траве уехали девять спортсменок барнаульского «Коммунальщика»

Сразу девять игроков барнаульского «Коммунальщика» уехали в женскую сборную России по хоккею на траве, сообщает «Алтайский спорт».

Сбор национальной команды по новой дисциплине игры в формате «5 на 5» начался 1 ноября в Алексине Тульской области. Всего туда пригласили 21 игрока.

В Алексин из Барнаула поехали Ольга Андреева, Мария Гончарова, Марина Григорьева, Ангелина Иванова, Тамара Иванова, Анна Сидоренко, Екатерина Соловьева, Ксения Терещенко и Александра Трикина. Сбор национальной команды продлится до 15 ноября, а 5 ноября там же в Алексине соберутся игроки российской «молодёжки» по хоккею «5 на 5».

Алтайский край в молодёжной сборной страны представит ещё одна хоккеистка «Коммунальщика» — Снежана Шкорбатова.