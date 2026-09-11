42 августа. Как Барнаул наслаждается неожиданным сентябрьским летом

30-градусная жара накрыла столицу края

11 сентября 2026, 07:00, ИА Амител

30-градусная жара накрыла Барнаул в сентябре / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле сентябрь неожиданно решил продолжить лето. В первой половине месяца в регион пришла почти 30-градусная жара. И хотя по ночам уже чувствуется осенняя прохлада, днем город снова прогревается так, будто на календаре не сентябрь, а июль.

То ли аномальное лето не хочет уходить из Барнаула, то ли бабье лето в этом году пришло раньше обычного. Погода продолжает удивлять, а горожанам остается пользоваться редким подарком: гулять без курток, ловить теплое солнце и наслаждаться последними по-настоящему летними днями.

При этом осень уже осторожно вступает в свои права. Кроны деревьев постепенно загораются золотом и багрянцем, а привычные улицы начинают превращаться в яркие осенние декорации.

Когда закончится сентябрьское лето?

Жара задержится в Барнауле еще на несколько дней. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 11 сентября, воздух может прогреться до +29…+31. Такая же температура сохранится и в субботу, 12 сентября. Осадков в эти дни не прогнозируют. При этом ночи останутся по-осеннему прохладными: около +9…+12 градусов.

Первые признаки похолодания появятся в воскресенье, 13 сентября: днем ожидается около +27 градусов. Затем температура начнет постепенно снижаться: примерно до +25 — в понедельник, +22 — во вторник и +20…+21 — к середине недели. Летнее тепло, судя по текущему прогнозу, продержится в Барнауле до выходных, а после погода постепенно вернется к более привычным для сентября значениям.

А пока можно пользоваться моментом: днем гулять почти по-летнему, а заодно наблюдать, как город понемногу меняет цвет. Желтых листьев на улицах становится все больше, и уже совсем скоро зеленый Барнаул начнет превращаться в золотой.