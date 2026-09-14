Спрос на природу и допуслуги. Как в Барнауле развивается летний отдых

Владельцы водных комплексов поделились итогами сезона

14 сентября 2026, 07:15, ИА Амител

Открытый бассейн в Барнауле / Фото из архива amic.ru

Барнаульцы стали чаще посещать бассейны под открытым небом. Выросший спрос руководство водных комплексов связывает как с аномально жарким летом, так и в целом с трендом на такой вид отдыха. В этом сезоне в Барнауле работали порядка десяти уличных бассейнов и несколько открытых водоемов с благоустроенными пляжами.

Сейчас заведения подводят итоги сезона. Насколько ощутима конкуренция в этой сфере развлечений и как бассейны меняют формат отдыха в борьбе за посетителей, выясняла радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

55 тысяч человек

Бассейн в барнаульском парке "Арлекино" работает более восьми лет, и в последние годы там особенно отмечают рост посещаемости. Этим летом там отдохнули 55 тысяч человек.

"У нас сезон действительно выдался очень насыщенным, прошел, можно сказать, на ура. Жаркая погода повлияла: в дни, когда столбики термометров поднимались выше 30 градусов, бассейн был переполнен. В этом году отмечена такая особенность — появилось большое количество постоянных клиентов. Существенно выросли продажи абонементов. На текущий момент чувства большой конкуренции нет, хотя она очень хорошо помогает держаться в тонусе и постоянно думать, что можно нового привнести, улучшить качество услуг", — объяснила заместитель директора "Арлекино Аква" Елена Вервайн.

Что лучше — бассейн или водоем?

Между тем конкуренция в этой сфере развлечений в Барнауле продолжает расти. Этим летом открылся новый пляж в спальном районе "Лето22". В прошлом году заработал водный парк "Лапа" на Гребном канале. Там, кстати, есть и бассейны, и естественный водоем. Что чаще выбирали барнаульцы, рассказала директор водного парка "Лапа" Екатерина Вишнякова:

"Чаще люди купаются в бассейнах. Почему — тут не могу сказать. Но популярностью пользуется и открытый водоем, там у нас тоже всегда много гостей. Конечно, в этом году к нам пришло намного больше людей. Сезон был более жарким, соответственно, солнечных дней больше, и работали мы дольше, чем в 2025-м. Наша аудитория — это в основном семьи с детьми. Но в этом году у нас было очень много молодежи, мы отметили такую статистику".

Почему стало дороже?

Блогеры "Две Юли в Барнауле" делают обзоры мест, куда стоит сходить. Этим летом девушки посетили половину городских бассейнов. Мнением делится Юлия Дворникова:

"За последние несколько лет количество пляжей и бассейнов очень выросло, что не может не радовать. Теперь в каждом районе можно искупаться и не ехать куда-то за город, и это очень здорово. Но наши подписчики также отмечают, что сейчас сходить на пляж или бассейн среднестатистической семье с ребенком очень дорого. Семье из четырех человек нужно выложить примерно от 6 тысяч рублей. Это около 1 тысячи рублей за вход за каждого члена семьи, плюс обед обойдется примерно в 600–700 рублей на человека".

Чтобы оправдывать стоимость посещения и выгодно выделяться на фоне остальных бассейнов, заведения активно добавляют анимацию. Просто загорать и плавать уже мало кого интересует, объясняет администратор развлекательного комплекса "Планета Q" Марина Мусохранова:

"Они все приходят и спрашивают: "А когда пенная вечеринка?" Если вдруг у нас температура не очень и мы аниматоров не вызываем, они уже все возмущенные приходят: "А когда будут аниматоры? Когда пена?" Без анимации очень сложно. В жаркие дни детям неинтересны ни паровозики (пытались это делать), ни кони — у нас есть конный двор здесь. Это им неинтересно, когда они видят воду. Им все, что с водой связано, интересно. Сезон был жаркий, мы ожидали больше людей. В этом году этого не случилось. Мы думаем, что из-за проблем с бензином — все-таки мы относительно далеко находимся, в отличие от других бассейнов. Да и вообще обстановка в стране. И больше открылось бассейнов в городе".

О необходимости дополнительных развлечений для отдыхающих говорит и руководство барнаульского многофункционального центра отдыха "Гармония леса". В него входит озеро, пляж, а с этого года еще и падел-центр. Он, по словам управляющей Дарьи Мажаевой, и привлек больше посетителей:

"У нас увеличился трафик на 30%. Мы открыли впервые падел-центр под открытым небом на территории нашего озера. Совместили и спорт, и отдых. И всем безумно понравилось, что после игры в падел некоторые посетители могли пойти покупаться и провести целый день под открытым небом. Конкуренцию, несмотря на открытие новых бассейнов, мы не чувствуем, у нас разный формат. Это бассейн: вода искусственная, хлорированная. А мы про отдых на свежей, настоящей природе. А когда ты находишься в черте города, ты просто смотришь на высотки. Когда ты приезжаешь к нам, очень многие посетители говорят, что они именно отдыхают душой, потому что слышат звуки живой природы".

Отдых на природе

Алтайские туристы тоже все чаще выбирают отдых с комфортом и стремятся совместить живую природу с бассейном и лежаками. Запросов на водные комплексы становится все больше, считает президент Алтайской региональной ассоциации туризма, директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова.

"Если раньше было очень сложно найти отель с открытым бассейном, то сейчас, наверное, сложно найти отель без него. Даже в небольших гостевых домах они есть и работают все лето. Появляются бассейны с подогревом. В отелях высокого уровня мы видим появление таких фишек, как, например, инфинити-бассейн с панорамным видом на Катунь. Появляются виллы и уединенные дома с приватными бассейнами. Это, конечно, ответ на запрос современного туриста", — отметила Белоусова.

Официальной статистики по количеству открытых бассейнов в России нет. Однако, проанализировав данные из интернета, мы сравнили их численность в соседних с Барнаулом городах. И оказалось, что даже в миллионниках, например, в Красноярске и Омске, бассейнов под открытым небом почти в полтора раза меньше, чем в столице Алтайского края.