"Две Юли в Барнауле": куда сходить на свидание?

В еженедельной рубрике amic.ru — подборка для тех, кто хочет провести время вдвоем особенно

11 сентября 2026, 06:15, Анна Кольченко

Фото проекта "Две Юли в Барнауле"

Совсем скоро в Барнаул придут холода, и особенно захочется провести время вдвоем — тепло и красиво. Специально для еженедельной рубрики amic.ru "Две Юли в Барнауле" собрали восемь идей для свиданий: от ностальгических "Сумерек" на большом экране до полета на мотопараплане. Выбирайте формат по настроению и удивляйте свою вторую половинку.

Романтика 2000-х

Идея для свидания с максимальной ностальгией — снова посмотреть "Сумерки" вдвоем. Сейчас фильм воспринимается иначе: можно поностальгировать и посмеяться над моментами, которые раньше казались серьезными.

Сезон показов стартует уже 17 сентября. Фото сгенерировано ChatGpt Open Ai Где: г. Барнаул, ТРЦ "Пионер", пр. Ленина, 102в, 4 этаж

Гончарное свидание

Гончарный круг, глина и вы вдвоем — в HICeramics можно вместе сделать изделия из глины. Получится либо романтика из кино, либо два кривоватых горшка и много смеха. В любом случае останется что-то, сделанное своими руками.

Где: г. Барнаул, ул. Взлетная, 3

Свидание за мольбертом

Мастер-класс у художницы Марии Делинской — это возможность провести вечер вдвоем за творчеством. Вы вместе пишете картину, пробуете себя в живописи и просто замедляетесь. Неважно, держали ли вы кисточку раньше — главное, что процесс увлекает, а результат остается у каждого свой.

Фото проекта "Две Юли в Барнауле" Где: адрес проведения уточняйте у Марии Делинской @madel.artist

Свидание на высоте

Есть что-то особенное в том, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета и разделить это с любимым человеком. Можно по очереди полетать на мотопараплане: каждый летит десять минут в тандеме с инструктором. Пока один парит над землей и любуется панорамой, второй ждет на земле и волнуется. А потом вы меняетесь — и вот уже оба знаете, каково это: смотреть на мир с высоты и чувствовать себя по-настоящему свободным. Опыт не нужен. Главное — довериться друг другу и небу.

Где: г. Барнаул, спортивный авиаклуб, взлетно-посадочная площадка в районе п. Затон

Две радужки — одна картина

На этом свидании вы можете сделать необычный парный портрет: макроснимки двух радужек, объединенные в одну картину. Рисунок каждой радужки уникален и по-своему красив, а готовую работу можно сразу забрать с собой.

Фото Анны Кольченко

Где: г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 16/19а, каб. 222

Прогулка верхом

Часовая прогулка на лошадях — это возможность побыть вдвоем вдали от городской суеты. Спокойный темп, рядом инструктор, а вокруг — природа и тишина. Опыт не нужен: лошади послушные, а инструктор поможет освоиться.

Прогулки проходят круглый год, если позволяет погода.

Где: г. Барнаул, пос. Казачий, ул. Заречная, 1, конный клуб "Гренада"

Выше города

Только представьте: ужин вдвоем под куполом с панорамным видом на Барнаул — это "Рандеву". Подойдет для романтического вечера, годовщины или просто встречи под огнями города. Купол работает круглый год, поэтому сюда можно прийти осенью и зимой. Фото проекта "Две Юли в Барнауле"

Где: г. Барнаул, ул. Балтийская, 23, ТЦ "Кристалл"

Спа-свидание

Хочется просто выдохнуть и побыть вдвоем? В "Алтайской здравнице" для этого есть парные программы: фитосауна, массаж, скрабирование и фиточай. Две Юли уже оценили формат: в фитосауне — две отдельные фитобочки, так что можно одновременно отдыхать и все время быть вместе. Потом скрабирование, массаж и чай с сухофруктами. Несколько часов настоящего релакса на двоих.

Где: г. Барнаул, ул. Гоголя, 66

Напомним, "Две Юли в Барнауле" — это проект блогеров Юлии Иванниковой и Юлии Дворниковой, в котором они рассказывают о жизни города, его местах и событиях. А на amic.ru каждую неделю выходит рубрика, где девушки делятся своими подборками: куда сходить в Барнауле, где вкусно поесть, как интересно провести время с семьей или друзьями. Следите за новыми выпусками каждую неделю.