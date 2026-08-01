США вводят постоянный визовый залог до 20 тысяч долларов

Залог могут потребовать от иностранцев, ранее нарушавших сроки пребывания в Америке

01 августа 2026, 19:03, ИА Амител

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

С 3 августа Соединенные Штаты на постоянной основе начнут требовать залог при подаче заявлений на туристические (B‑2) и бизнес‑визы (B‑1) от граждан отдельных стран, которые ранее нарушали сроки пребывания в стране, пишет РБК.

Размер залога может достигать 20 тысяч долларов — его устанавливают сотрудники консульств по своему усмотрению. Залог возвращается иностранцу при выезде из США.

Ранее в Штатах действовала пилотная программа, запущенная в августе прошлого года и рассчитанная на 12 месяцев. В ее рамках консульства могли требовать залог в размере 5, 10 или 15 тысяч долларов.

Согласно обновленному уведомлению Госдепартамента, залог выступает гарантией того, что заявитель будет соблюдать статус неиммигранта и покинет страну в установленный срок. В документе подчеркивается, что решение о необходимости внесения залога принимают сотрудники консульств.

В перечень стран, граждане которых могут столкнуться с требованием внести залог, вошли 50 государств, в том числе 30 африканских стран, а также Киргизия, Таджикистан и другие. Россия в этот список не включена.