Стали известны самые популярные вакансии для студентов в России
Результаты показало исследование
19 июля 2026, 07:05, ИА Амител
Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Аналитики выяснили, какие вакансии среди студентов самые популярные, сообщили РИА Новости в "Авито Работе".
«Активнее всего среди студентов искали логистов (+151%), а средние предлагаемые зарплаты для молодых специалистов достигали 93 297 рублей в месяц. Значительно больше предложений о работе появилось для ремонтников (+150%) — здесь они могли рассчитывать в среднем на 111 711 рублей в месяц», — заключили эксперты.
Строительная отрасль заняла третье место в рейтинге самых востребованных сфер для студенческой занятости.
- Количество вакансий для студентов без опыта или с неполной занятостью выросло за год в 2,4 раза.
- Средний уровень предлагаемого дохода составил 132 656 рублей.
- Наибольший прирост доступных рабочих мест зафиксирован в регионах Дальнего Востока и Сибири.
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